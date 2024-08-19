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Devlet Okulunda Okuyarak Ailesini Şımarttığını Söyleyen Kullanıcı Tepkilerin Odağında

Devlet Okulunda Okuyarak Ailesini Şımarttığını Söyleyen Kullanıcı Tepkilerin Odağında

Özel Üniversiteler Özel Okul
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 18:06 Son Güncelleme: 19.08.2024 - 18:24

Birçok kişi özel okulların daha iyi olduğunu savunurken bir kısım ise devlet okullarını tercih ediyor. Genellikle eğitim kalitesi ve ücretler göz önüne alınıyor. Bir kullanıcı, 'Keşke özel okula gitseydim, ailemi şımarttım.' diyerek yepyeni bir tartışma başlattı. Kullanıcıya birbirinden farklı tepkiler geldi.

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''Özel okul mu devlet okulu mu?'' tartışması on yıllardır süregelen bir tartışma. Tartışmada iki tarafında argümanları oldukça kuvvetli. Bu durumlarda genellikle eğitim kalitesi ve ücretler göz önüne alınıyor.

Bir kullanıcı, "Keşke özel okula gitseydim, ailemi şımarttım." diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Bir kullanıcı, "Keşke özel okula gitseydim, ailemi şımarttım." diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
twitter.com

Kullanıcılar ise yorumlarını esirgemedi.👇

Kullanıcılar ise yorumlarını esirgemedi.👇
twitter.com

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👇
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