Devlet Okulunda Okuyarak Ailesini Şımarttığını Söyleyen Kullanıcı Tepkilerin Odağında

Birçok kişi özel okulların daha iyi olduğunu savunurken bir kısım ise devlet okullarını tercih ediyor. Genellikle eğitim kalitesi ve ücretler göz önüne alınıyor. Bir kullanıcı, 'Keşke özel okula gitseydim, ailemi şımarttım.' diyerek yepyeni bir tartışma başlattı. Kullanıcıya birbirinden farklı tepkiler geldi.