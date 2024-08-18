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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 16:12

Dünya Çapında Herkese Kahkaha Attıran Mizahşör Tweetler

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1. "Harbiden gerçek..."

1. "Harbiden gerçek..."
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2. "Okunmamış mesajlar ve cevaplanmamış aramalar varken ben."

2. "Okunmamış mesajlar ve cevaplanmamış aramalar varken ben."
twitter.com

3. "Ben ve arkadaşlarım."

3. "Ben ve arkadaşlarım."
twitter.com

4. 👇

4. 👇
twitter.com

5. "Baba olursam ben."

5. "Baba olursam ben."
twitter.com
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6. "Yetişkinlik aslında ailenin yarısının akıl hastası olduğunu keşfetmektir."

6. "Yetişkinlik aslında ailenin yarısının akıl hastası olduğunu keşfetmektir."
twitter.com

7. "Olimpiyatlardan sonra milliyetçilik bedenimi terk ediyor."

7. "Olimpiyatlardan sonra milliyetçilik bedenimi terk ediyor."
twitter.com

8. "Birinin sorununu dinlerken asıl problemin kendisi olduğunu anlayınca..."

8. "Birinin sorununu dinlerken asıl problemin kendisi olduğunu anlayınca..."
twitter.com

9. "Demir eksikliği olan kızlar."

9. "Demir eksikliği olan kızlar."
twitter.com

10. "Sonunda birini aklından çıkardığında:"

10. "Sonunda birini aklından çıkardığında:"
twitter.com
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11. "Bazen uzun süre böyle oturduğum için geç kalıyorum."

11. "Bazen uzun süre böyle oturduğum için geç kalıyorum."
twitter.com

12. "İşler istediğim gibi gitmediğinde 'Yani benden nefret ediyorsun' demek geliyor içimden."

12. "İşler istediğim gibi gitmediğinde 'Yani benden nefret ediyorsun' demek geliyor içimden."
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13. "1 Ağustos'tan 17 Ağustos'a 3 dakikada geldik."

13. "1 Ağustos'tan 17 Ağustos'a 3 dakikada geldik."
twitter.com

14. "Günün en sevdiğim kısmı yatağımda böyle olduğum zamandır."

14. "Günün en sevdiğim kısmı yatağımda böyle olduğum zamandır."
twitter.com

15. "Birisiyle harika vakit geçirdikten sonra veda etme zamanı geldiğinde:"

15. "Birisiyle harika vakit geçirdikten sonra veda etme zamanı geldiğinde:"
twitter.com

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