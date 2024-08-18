Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Dünya Çapında Herkese Kahkaha Attıran Mizahşör Tweetler
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1. "Harbiden gerçek..."
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2. "Okunmamış mesajlar ve cevaplanmamış aramalar varken ben."
3. "Ben ve arkadaşlarım."
4. 👇
5. "Baba olursam ben."
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6. "Yetişkinlik aslında ailenin yarısının akıl hastası olduğunu keşfetmektir."
7. "Olimpiyatlardan sonra milliyetçilik bedenimi terk ediyor."
8. "Birinin sorununu dinlerken asıl problemin kendisi olduğunu anlayınca..."
9. "Demir eksikliği olan kızlar."
10. "Sonunda birini aklından çıkardığında:"
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11. "Bazen uzun süre böyle oturduğum için geç kalıyorum."
12. "İşler istediğim gibi gitmediğinde 'Yani benden nefret ediyorsun' demek geliyor içimden."
13. "1 Ağustos'tan 17 Ağustos'a 3 dakikada geldik."
14. "Günün en sevdiğim kısmı yatağımda böyle olduğum zamandır."
15. "Birisiyle harika vakit geçirdikten sonra veda etme zamanı geldiğinde:"
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