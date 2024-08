Muhtemelen evet. Eğer bir tıbbi acil durum yaşayıp yakında bir sağlık profesyoneli olmamasından korkuyorsanız, endişelenmeyin; bu durum oldukça nadir. New England Journal of Medicine'de yayımlanan bir çalışmaya göre, her 609 uçuşta bir acil durum rapor ediliyor. Tıbbi acil durumların neredeyse yarısında yolcu olan doktorlar müdahale etmiş, uçak yönlendirilmesi ise yalnızca yüzde 7.3'ünde gerçekleşmiş. Bu çalışmada 10,914 hastanın takip edilmesiyle ortaya çıkan sonuçlar; bunların yüzde 25.8'inin hastaneye sevk edildiğini, yüzde 8.6'sının hastaneye yatırıldığını ve sadece yüzde 0.3'ünün hayatını kaybettiğini göstermiş.