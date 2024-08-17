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Sebebi Çok Farklıymış! Japon Çiftler Neden Ayrı Yatakta Uyur?

Sebebi Çok Farklıymış! Japon Çiftler Neden Ayrı Yatakta Uyur?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 16:18

Japon çiftlerin ayrı uyuduğunu biliyor muydunuz? Çiftlerin ayrı uyumasının arkasında hem tarihsel hem de geleneksel ilginç bir sebep yatıyor.

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Her ne kadar çiftlerin aynı yatakta yattığını düşünsek de aslında bu durum Japonlar için geçerli değil. Japon çiftler zaman zaman ayrı uyuyorlar ve aslında bunun arkasında ilginç sebepler yatıyor.

Her ne kadar çiftlerin aynı yatakta yattığını düşünsek de aslında bu durum Japonlar için geçerli değil. Japon çiftler zaman zaman ayrı uyuyorlar ve aslında bunun arkasında ilginç sebepler yatıyor.

Japonların ne kadar çalışkan bir millet olduğunu tüm dünya biliyor. E haliyle uyku kalitesi onlar için büyük önem taşıyor.

Japonların ne kadar çalışkan bir millet olduğunu tüm dünya biliyor. E haliyle uyku kalitesi onlar için büyük önem taşıyor.

Ayrı uyumanın ilk sebebi öncelikle çiftlerin çalışma saatlerinin birbiriyle örtüşmemesi. Eşlerden biri daha erken işe gidiyor ya da güne çok daha erken başlıyorsa o gece kocasıyla ya da karısıyla uyumuyor.

Japonya'da yapılan bir araştırmaya göre, çiftlerin yalnızca yaklaşık üçte biri aynı yatakta uyuyor. Bu çiftlerin yaklaşık yarısı 20'li yaşlarındayken, sadece dörtte biri 60'lı yaşlarındayken aynı yatakta uyuyor. Ayrıca, çiftlerin yaklaşık dörtte biri aynı odada uyumayı tercih ederken, yaklaşık üçte biri geceyi ayrı odalarda geçiriyor.

Japonya'da yapılan bir araştırmaya göre, çiftlerin yalnızca yaklaşık üçte biri aynı yatakta uyuyor. Bu çiftlerin yaklaşık yarısı 20'li yaşlarındayken, sadece dörtte biri 60'lı yaşlarındayken aynı yatakta uyuyor. Ayrıca, çiftlerin yaklaşık dörtte biri aynı odada uyumayı tercih ederken, yaklaşık üçte biri geceyi ayrı odalarda geçiriyor.

Ayrıca bebekler de anneyle birlikte uyumak zorunda.

Ayrıca bebekler de anneyle birlikte uyumak zorunda.

Bilim, anne ve çocuğun birlikte uyumasının uyku kalitesini artırdığını ve ani bebek ölüm riskini azalttığını gösteriyor. Japon anneler bu yüzden çocuklarıyla uyurken, eşleri ayrı odalarda kalıyor. Bu düzen, çocukların benlik saygısını, bağımsızlığını ve okul başarısını artırıyor.

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Uyku kalitesinden konu açılmışken Japonlar, 'horlama', 'uyurken rahatsız edilme' gibi şeylerden hoşlanmıyorlar. Bu nedenle de ayrı uyumalarının bir diğer etmeni de bu.

Ayrı uyuma geleneğinin tarihsel bir nedeni de var.

Ayrı uyuma geleneğinin tarihsel bir nedeni de var.

Japonlar geçmişte, yalnızca bir kişinin sığabileceği pamuk dolgulu futonlarda uyurdu. Bu minimal ve kolay saklanan yataklar, Japon evlerinde yaygındı. Günümüzde bazı Japon çiftler hâlâ bu geleneksel yatakları kullanırken, diğerleri modern seçeneklere yöneliyor.

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