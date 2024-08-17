Sebebi Çok Farklıymış! Japon Çiftler Neden Ayrı Yatakta Uyur?
Sebebi Çok Farklıymış! Japon Çiftler Neden Ayrı Yatakta Uyur?
Japon çiftlerin ayrı uyuduğunu biliyor muydunuz? Çiftlerin ayrı uyumasının arkasında hem tarihsel hem de geleneksel ilginç bir sebep yatıyor.
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Her ne kadar çiftlerin aynı yatakta yattığını düşünsek de aslında bu durum Japonlar için geçerli değil. Japon çiftler zaman zaman ayrı uyuyorlar ve aslında bunun arkasında ilginç sebepler yatıyor.
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Japonların ne kadar çalışkan bir millet olduğunu tüm dünya biliyor. E haliyle uyku kalitesi onlar için büyük önem taşıyor.
Ayrı uyumanın ilk sebebi öncelikle çiftlerin çalışma saatlerinin birbiriyle örtüşmemesi. Eşlerden biri daha erken işe gidiyor ya da güne çok daha erken başlıyorsa o gece kocasıyla ya da karısıyla uyumuyor.
Japonya'da yapılan bir araştırmaya göre, çiftlerin yalnızca yaklaşık üçte biri aynı yatakta uyuyor. Bu çiftlerin yaklaşık yarısı 20'li yaşlarındayken, sadece dörtte biri 60'lı yaşlarındayken aynı yatakta uyuyor. Ayrıca, çiftlerin yaklaşık dörtte biri aynı odada uyumayı tercih ederken, yaklaşık üçte biri geceyi ayrı odalarda geçiriyor.
Ayrıca bebekler de anneyle birlikte uyumak zorunda.
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Uyku kalitesinden konu açılmışken Japonlar, 'horlama', 'uyurken rahatsız edilme' gibi şeylerden hoşlanmıyorlar. Bu nedenle de ayrı uyumalarının bir diğer etmeni de bu.
Ayrı uyuma geleneğinin tarihsel bir nedeni de var.
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