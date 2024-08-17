Sebebi Çok Farklıymış! Japon Çiftler Neden Ayrı Yatakta Uyur?

Bilim, anne ve çocuğun birlikte uyumasının uyku kalitesini artırdığını ve ani bebek ölüm riskini azalttığını gösteriyor. Japon anneler bu yüzden çocuklarıyla uyurken, eşleri ayrı odalarda kalıyor. Bu düzen, çocukların benlik saygısını, bağımsızlığını ve okul başarısını artırıyor.