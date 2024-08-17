Hayatı Boyunca Mutlu Olduğunu Söyleyen İnsanların Edindiği Önemli Alışkanlıklar

Gün içinde başkalarına nazik davranmak için zaman ayırın. İyilik yapmak, size cömertlik ve yetenek duygusu kazandırır, kendi durumunuza şükretmenizi sağlar ve dünyayla daha güçlü bir bağ kurmanıza yardımcı olur. Ayrıca, başkalarına mutluluk getirir ve onların sizi daha çok sevmelerine, ihtiyaç anlarında size destek olmalarına yol açar. Bu şekilde, özsaygınız artar ve pozitif bir döngü başlar. İyilikler arkadaşlarınıza veya tanımadıklarınıza, doğrudan veya anonim, ani veya planlı olabilir.