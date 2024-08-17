Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflarla Görenlerin Gerçeklik Algısını Yok Eden Acayip Kişiler

Instagram'da paylaşılan fotoğraflar zaman zaman aklımızın sınırlarıyla oynayabiliyor. Bazılarımız photoshop ve efektlerin içerisinde boğulurken bazılarımız ise doğal bir görünüm tercih ediyor. Fakat birazdan göreceğiniz fotoğraflar gerçeklik algınızı yok edecek türden...

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