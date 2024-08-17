Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflarla Görenlerin Gerçeklik Algısını Yok Eden Acayip Kişiler

Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflarla Görenlerin Gerçeklik Algısını Yok Eden Acayip Kişiler

Instagram
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 11:56

Instagram'da paylaşılan fotoğraflar zaman zaman aklımızın sınırlarıyla oynayabiliyor. Bazılarımız photoshop ve efektlerin içerisinde boğulurken bazılarımız ise doğal bir görünüm tercih ediyor. Fakat birazdan göreceğiniz fotoğraflar gerçeklik algınızı yok edecek türden...

Buyurun, beraber bakalım...👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

2. Bazı photoshoplar harbiden kabus gibi...

2. Bazı photoshoplar harbiden kabus gibi...

3. Nasıl yani?

3. Nasıl yani?

4. Ne gerek vardı bacım?

4. Ne gerek vardı bacım?

5. Yok artık!

5. Yok artık!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Bir insanın şu şekil bir photoshop yapması için hiç anatomi bilgisinin olmaması lazım.

6. Bir insanın şu şekil bir photoshop yapması için hiç anatomi bilgisinin olmaması lazım.

7. 👇

7. 👇

8. Sebebi neydi ki?

8. Sebebi neydi ki?

9. Duvarlar neden yamulmuş?

9. Duvarlar neden yamulmuş?

10. Bunların ikisi aynı kişi mi?

10. Bunların ikisi aynı kişi mi?
10. Bunların ikisi aynı kişi mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Bir bacak bu kadar uzun olabilir mi?

11. Bir bacak bu kadar uzun olabilir mi?

12. Korku filminden fırlamış gibi...

12. Korku filminden fırlamış gibi...

13. "Tatsız bir çalışma olmuş..."

13. "Tatsız bir çalışma olmuş..."

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Yorumlarda buluşalım!

15. Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
141
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın