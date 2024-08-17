Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflarla Görenlerin Gerçeklik Algısını Yok Eden Acayip Kişiler
Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflarla Görenlerin Gerçeklik Algısını Yok Eden Acayip Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
Instagram'da paylaşılan fotoğraflar zaman zaman aklımızın sınırlarıyla oynayabiliyor. Bazılarımız photoshop ve efektlerin içerisinde boğulurken bazılarımız ise doğal bir görünüm tercih ediyor. Fakat birazdan göreceğiniz fotoğraflar gerçeklik algınızı yok edecek türden...
Buyurun, beraber bakalım...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Bazı photoshoplar harbiden kabus gibi...
3. Nasıl yani?
4. Ne gerek vardı bacım?
5. Yok artık!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bir insanın şu şekil bir photoshop yapması için hiç anatomi bilgisinin olmaması lazım.
7. 👇
8. Sebebi neydi ki?
9. Duvarlar neden yamulmuş?
10. Bunların ikisi aynı kişi mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Bir bacak bu kadar uzun olabilir mi?
12. Korku filminden fırlamış gibi...
13. "Tatsız bir çalışma olmuş..."
14. Siz neler düşünüyorsunuz?
15. Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın