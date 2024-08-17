Öğrendikten Sonra Vizyonunuzu Arşa Çıkaracak Daha Önce Duymadığınızı İddia Ettiğimiz İlginç Bilgiler
Öğrendikten Sonra Vizyonunuzu Arşa Çıkaracak Daha Önce Duymadığınızı İddia Ettiğimiz İlginç Bilgiler
Bilmemek değil öğrenmemek ayıp demişler. Biz de sizler için daha önce duymadığınızı iddia ettiğimiz birbirinden ilginç hap bilgileri listeledik.
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1. İspanya milli marşında söz bulunmaz.
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2. Kedi idrarı siyah ışık altında parlar.
3. Tuvalet kağıdı olmadan önce Amerikalılar mısır kabuğu kullanıyordu.
4. Özgürlük Heykeli bir zamanlar deniz feneriydi.
5. Mickey ve Minnie Mouse'u seslendiren kişiler gerçek hayatta evlenmiştir.
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6. Devekuşunun gözü beyninden büyüktür.
7. Yunuslar birbirlerine isim verirler.
8. Flamingolar bacaklarını dizlerinden bükemezler.
9. Adolf Hitler Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.
10. Ortalama bir yaşam süresinde insanlar uyurken yaklaşık 70 çeşit böcek yiyor.
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11. Arılar bir günde 96 kilometre kadar uçabilirler.
12. Köpek severken tansiyonumuz düşer.
13. Kötü bir uyku sonrası, rüyalarınızı iyi bir uykuya göre daha iyi hatırlamanız olasıdır.
14. Tırnaklarınız yaz aylarında daha hızlı uzar.
15. Maçtan önce gülümseyen dövüşçülerin kaybetme olasılığı daha yüksektir.
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