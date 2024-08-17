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Uçuş Görevlilerinin Bahşiş Kabul Edememesinin Arkasındaki İlginç Sebebi Biliyor muydunuz?

Uçuş Görevlilerinin Bahşiş Kabul Edememesinin Arkasındaki İlginç Sebebi Biliyor muydunuz?

Uçak
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 13:03

Uçuş görevlilerinin neden bahşiş kabul edemediğini daha önce merak etmiş miydiniz? Uçuş Görevlileri Birliği-CWA (AFA) uluslararası başkanı Sara Nelson, 'Bahşiş, uçuş görevlilerinin bir parçası değildir' diyor.

Detaylar içeriğin devamında!

Kaynak: https://www.travelandleisure.com/can-...

Uçakla seyahat ettiğimizde zaman zaman yolculuğun nasıl geçeceğini düşünürüz. Bu süreçte ise uçuş görevlilerinin tavsiyeleri büyük önem taşıyor.

Uçakla seyahat ettiğimizde zaman zaman yolculuğun nasıl geçeceğini düşünürüz. Bu süreçte ise uçuş görevlilerinin tavsiyeleri büyük önem taşıyor.

Peki uçuş görevlilerin neden bahşiş almadığını hiç merak etmiş miydiniz?

Peki uçuş görevlilerin neden bahşiş almadığını hiç merak etmiş miydiniz?

Eğer cevabınız 'Evet' ise, sizleri şöyle alalım...👇

Uzmanlara göre uçuş görevlilerine bahşiş verilmemeli. Çünkü uçuş görevlilerinin işi aslında sizi güvende tutmak, yiyecek servis etmek değil.

Uzmanlara göre uçuş görevlilerine bahşiş verilmemeli. Çünkü uçuş görevlilerinin işi aslında sizi güvende tutmak, yiyecek servis etmek değil.

Uçuş Görevlileri Birliği-CWA (AFA) uluslararası başkanı Sara Nelson yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'Bahşiş, uçuş görevlilerinin bir parçası değildir.'

Bahşiş kabul etmenin, hizmetin ekstra ödeme almaya bağlı olduğu izlenimi yaratabileceğini ancak bunun bir uçuş görevlisinin güvenlik görevlisi olarak işini zayıflatacağını belirtiyor.

Bahşiş kabul etmenin, hizmetin ekstra ödeme almaya bağlı olduğu izlenimi yaratabileceğini ancak bunun bir uçuş görevlisinin güvenlik görevlisi olarak işini zayıflatacağını belirtiyor.

Peki uçuş görevlileri bahşiş kabul eder mi? Bu durum havayolu şirketine göre değişiyor.

Peki uçuş görevlileri bahşiş kabul eder mi? Bu durum havayolu şirketine göre değişiyor.

Birçok şirket genellikle uçuş görevlilerinin bahşiş kabul etmesini engeller ancak bunu tamamen yasaklamazlar.

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