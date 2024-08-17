Uçuş Görevlilerinin Bahşiş Kabul Edememesinin Arkasındaki İlginç Sebebi Biliyor muydunuz?
Uçuş Görevlilerinin Bahşiş Kabul Edememesinin Arkasındaki İlginç Sebebi Biliyor muydunuz?
Kaynak: https://www.travelandleisure.com/can-...
Uçuş görevlilerinin neden bahşiş kabul edemediğini daha önce merak etmiş miydiniz? Uçuş Görevlileri Birliği-CWA (AFA) uluslararası başkanı Sara Nelson, 'Bahşiş, uçuş görevlilerinin bir parçası değildir' diyor.
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Uçakla seyahat ettiğimizde zaman zaman yolculuğun nasıl geçeceğini düşünürüz. Bu süreçte ise uçuş görevlilerinin tavsiyeleri büyük önem taşıyor.
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