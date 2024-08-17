Hostesler Yolcuları Karşılarken Neden Ellerini Göstermezler?

Uçuş görevlilerinin kapıda yolcuları karşılarken neden ellerini arkada tuttuklarını merak etmiş miydiniz? İlk bakışta 'rahat' olduğu için gibi basit tahminler yürütebilirsiniz fakat aslında bambaşka bir sebebi var!

Bakalım neymiş...👇