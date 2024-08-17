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Hostesler Yolcuları Karşılarken Neden Ellerini Göstermezler?

Hostesler Yolcuları Karşılarken Neden Ellerini Göstermezler?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 15:16

Uçuş görevlilerinin kapıda yolcuları karşılarken neden ellerini arkada tuttuklarını merak etmiş miydiniz? İlk bakışta 'rahat' olduğu için gibi basit tahminler yürütebilirsiniz fakat aslında bambaşka bir sebebi var!

Bakalım neymiş...👇

Uçak yolculuklarında ilk önceliğimiz aslında uçuşun huzurlu ve sorunsuz geçmesi. Sizler de takdir edersiniz ki uçuş görevlilerin tavsiyeleri de bu nedenle önem arz ediyor.

Uçak yolculuklarında ilk önceliğimiz aslında uçuşun huzurlu ve sorunsuz geçmesi. Sizler de takdir edersiniz ki uçuş görevlilerin tavsiyeleri de bu nedenle önem arz ediyor.

Peki uçuş görevlilerinin kapıda yolcuları karşılarken neden ellerini arkada tuttuklarını merak etmiş miydiniz? İlk bakışta 'rahat' olduğu için gibi basit tahminler yürütebilirsiniz fakat...

Peki uçuş görevlilerinin kapıda yolcuları karşılarken neden ellerini arkada tuttuklarını merak etmiş miydiniz? İlk bakışta 'rahat' olduğu için gibi basit tahminler yürütebilirsiniz fakat...

Uçuş görevlileri bu esnada uçağa binen yolcuları sayıyor. Sayım işlemi içinse gözlerini değil arkalarında tuttukları ellerinin içindeki özel sayacı kullanıyorlar.

Uçuş görevlileri bu esnada uçağa binen yolcuları sayıyor. Sayım işlemi içinse gözlerini değil arkalarında tuttukları ellerinin içindeki özel sayacı kullanıyorlar.

'Neden gizli gizli yapıyorlar ki?' dediğinizi duyar gibiyiz. Uçuş görevlilerinin amacı aslında bunu yaparken dikkat çekmemek ve otoriteyi korumak.

'Neden gizli gizli yapıyorlar ki?' dediğinizi duyar gibiyiz. Uçuş görevlilerinin amacı aslında bunu yaparken dikkat çekmemek ve otoriteyi korumak.

Bu sayede de yolcular kendisini daha güvende hissediyor.

Bunların yanı sıra uçuş görevlileri olası bir fiziksel temastan ellerini arkada tutarak kaçınabiliyorlar.

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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