Hostesler Yolcuları Karşılarken Neden Ellerini Göstermezler?
Hostesler Yolcuları Karşılarken Neden Ellerini Göstermezler?
Uçuş görevlilerinin kapıda yolcuları karşılarken neden ellerini arkada tuttuklarını merak etmiş miydiniz? İlk bakışta 'rahat' olduğu için gibi basit tahminler yürütebilirsiniz fakat aslında bambaşka bir sebebi var!
Bakalım neymiş...👇
Uçak yolculuklarında ilk önceliğimiz aslında uçuşun huzurlu ve sorunsuz geçmesi. Sizler de takdir edersiniz ki uçuş görevlilerin tavsiyeleri de bu nedenle önem arz ediyor.
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