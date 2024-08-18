Akla İlk Onlar Gelir: Duygularını Zirvede Yaşayarak Drama Kavramını Bir Üst Noktaya Çıkaran Burçlar
Akla İlk Onlar Gelir: Duygularını Zirvede Yaşayarak Drama Kavramını Bir Üst Noktaya Çıkaran Burçlar
Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/a...
Zaman zaman birçok insanın drama yarattığını görürüz. Bu durum zaman zaman yapı meselesi olsa da burçlarla da ilişkilendiriliyor. Peki en çok drama yaratan burç hangileri diye sorsak? Bu burçların başında Aslanlar, Akrepler, Yengeçler ve Balıklar geliyor!
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Zaman zaman birçok kişinin drama yarattığını görürüz. Burç gruplarında da bu durum geçerli tabii.
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Peki en dramatik burçlar hangileri?
1. İlk olarak Aslan burçlarıyla başlayalım...
2. Drama denilince onları da unutmamak gerek: Akrepler!
3. Duygularını zirvede yaşayan Yengeçler!
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4. Kendi dünyasında yaşayan Balıklar!
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