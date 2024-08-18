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Servet-i Fünun Döneminden Fırlamış Gibi Konuşan Flörtünü Paylaşan Kadın Hayatı Sorgulattı

Servet-i Fünun Döneminden Fırlamış Gibi Konuşan Flörtünü Paylaşan Kadın Hayatı Sorgulattı

Flört
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 14:07

Yeni biriyle tanıştığımızda konuşma tarzı ya da hareketleri hoşumuza gitmeyebilir. Peki ya yeni flörtümüz Servet-i Fünun döneminden fırlamış gibi konuşuyor olsaydı?

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Yeni biriyle flört edebilmek, onu tanıyabilmek bazen yük olabiliyor insana. Her tanıştığınız kişi sizin için bir tecrübe olabiliyor.

Peki yeni flörtünüz sizinle adeta Servet-i Fünun döneminden fırlamış gibi konuşuyorsa ne yapardınız?

Peki yeni flörtünüz sizinle adeta Servet-i Fünun döneminden fırlamış gibi konuşuyorsa ne yapardınız?
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Kim neler demiş, gelin beraber bakalım...👇

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım...👇
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