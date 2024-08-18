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Flörtüne Keloğlan Misali 'Bal Kızım' Diye Hitap Eden Kişi 'Allah'ım Nasip Etme' Dedirtti

Flörtüne Keloğlan Misali 'Bal Kızım' Diye Hitap Eden Kişi 'Allah'ım Nasip Etme' Dedirtti

whatsapp Flört
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 14:35

Flört edemeyen biriyle karşılaşmamız aslında son derece doğal. Fakat size Keloğlan misali 'Bal kızım' diyen bir flörtünüz olsaydı nasıl hissederdiniz?

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Sık sık ilk buluşmalara çıkıyorsanız illaki flört edemeyen birine denk gelmişsinizdir. Bu tarz durumlarda sinirinizin bozulması da gayet normal.

Sık sık ilk buluşmalara çıkıyorsanız illaki flört edemeyen birine denk gelmişsinizdir. Bu tarz durumlarda sinirinizin bozulması da gayet normal.

Fakat geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, kendisine 'Bal kızım' diye hitap eden flörtünü paylaşarak hepimizin gözlerini kanattı.

Fakat geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, kendisine 'Bal kızım' diye hitap eden flörtünü paylaşarak hepimizin gözlerini kanattı.
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Beyninden vurulmuşa döndüğünü de not düşen kullanıcıya yorumlar gecikmedi.

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım.👇

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım.👇
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Meyveli karpuzum 😄😄