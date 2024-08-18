Flörtüne Keloğlan Misali 'Bal Kızım' Diye Hitap Eden Kişi 'Allah'ım Nasip Etme' Dedirtti
Flörtüne Keloğlan Misali 'Bal Kızım' Diye Hitap Eden Kişi 'Allah'ım Nasip Etme' Dedirtti
Flört edemeyen biriyle karşılaşmamız aslında son derece doğal. Fakat size Keloğlan misali 'Bal kızım' diyen bir flörtünüz olsaydı nasıl hissederdiniz?
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Sık sık ilk buluşmalara çıkıyorsanız illaki flört edemeyen birine denk gelmişsinizdir. Bu tarz durumlarda sinirinizin bozulması da gayet normal.
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Fakat geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, kendisine 'Bal kızım' diye hitap eden flörtünü paylaşarak hepimizin gözlerini kanattı.
Gelin kim neler demiş, beraber bakalım.👇
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Meyveli karpuzum 😄😄