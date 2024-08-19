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Kendisinden 45 Yaş Büyük Kocasıyla Olan Mutlu Evliliğini Anlatan Kadından İlginç Açıklamalar

Kendisinden 45 Yaş Büyük Kocasıyla Olan Mutlu Evliliğini Anlatan Kadından İlginç Açıklamalar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 16:27

Stefani ve Don çifti aralarındaki yaş farkından dolayı toplum tarafından yargılandığını iddia ediyor. 25 yaşındaki Stefani, 70 yaşındaki kocasıyla çok mutlu olduğunu dile getiriyor.

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Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/299...
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Çiftler arasındaki yaş farkı en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Bir kesim yaş farkını desteklerken bir kısım da çiftlerin eş zamanlı olarak büyümesi taraftarı.

Çiftler arasındaki yaş farkı en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Bir kesim yaş farkını desteklerken bir kısım da çiftlerin eş zamanlı olarak büyümesi taraftarı.

Stefani ve Don çifti de aralarında epey bi' yaş farkı olan çiftlerden bir tanesi. 25 yaşındaki Stefani, 70 yaşındaki kocasına çok bağlı olduğunu dile getiriyor.

Stefani ve Don çifti de aralarında epey bi' yaş farkı olan çiftlerden bir tanesi. 25 yaşındaki Stefani, 70 yaşındaki kocasına çok bağlı olduğunu dile getiriyor.

"Don'ı ilk gördüğümde çok etkilendim. Flörtöz ve sıcakkanlıydı. Bilmiyorum, beni birçok açıdan mutlu ediyor."

"Don'ı ilk gördüğümde çok etkilendim. Flörtöz ve sıcakkanlıydı. Bilmiyorum, beni birçok açıdan mutlu ediyor."

Stefani, ailesinin bu çiftten pek de hoşlanmadığını söylemiş, özellikle de Don'un Stefani'nin babasıyla aynı yaşta olması nedeniyle bu durum büyük bir kaos ortamı yaratmış. 'Hata yaptığımı söylüyordu.' diye dile getirmeyi de ihmal etmedi Stefani.

Stefani'nin annesi, “Zaten yaşlı biriyle olduğu için birlikte yaşlanabileceği birini tanıma şansını kaybettiğini düşündüm,” dedi.

Stefani'nin annesi, “Zaten yaşlı biriyle olduğu için birlikte yaşlanabileceği birini tanıma şansını kaybettiğini düşündüm,” dedi.

Stefani ve Don beş yıldır birlikte, bir buçuk yıldır evliler ve Lachlan adında iki yaşında bir oğulları var.

Stefani, "Sokakta insanların hakkımızda ne düşündüğü umrumda değil." diyor.

Stefani, "Sokakta insanların hakkımızda ne düşündüğü umrumda değil." diyor.

Stefani, sosyal medyada insanların onu sürekli çıkarcı olmakla suçladığını ve bu ilişkiye sadece para için girdiğini düşündüklerini söyledi. Ancak Stefani, çiftin babasının ona verdiği bir evde yaşadıklarını ve tam zamanlı bir işte çalıştığını belirtti. Don ise yaşından dolayı son zamanlarda birkaç arkadaşını kaybettiğini dile getirdi..

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Stefani kocasının ölmesinden son derece korktuğunu dile getiriyor.

Stefani kocasının ölmesinden son derece korktuğunu dile getiriyor.

İlişkilerindeki zorluklara rağmen, Stefani ve Don yarattıkları aileyle gurur duyuyorlar.

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