Kendisinden 45 Yaş Büyük Kocasıyla Olan Mutlu Evliliğini Anlatan Kadından İlginç Açıklamalar
Kendisinden 45 Yaş Büyük Kocasıyla Olan Mutlu Evliliğini Anlatan Kadından İlginç Açıklamalar
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/299...
Stefani ve Don çifti aralarındaki yaş farkından dolayı toplum tarafından yargılandığını iddia ediyor. 25 yaşındaki Stefani, 70 yaşındaki kocasıyla çok mutlu olduğunu dile getiriyor.
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Çiftler arasındaki yaş farkı en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Bir kesim yaş farkını desteklerken bir kısım da çiftlerin eş zamanlı olarak büyümesi taraftarı.
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Stefani ve Don çifti de aralarında epey bi' yaş farkı olan çiftlerden bir tanesi. 25 yaşındaki Stefani, 70 yaşındaki kocasına çok bağlı olduğunu dile getiriyor.
"Don'ı ilk gördüğümde çok etkilendim. Flörtöz ve sıcakkanlıydı. Bilmiyorum, beni birçok açıdan mutlu ediyor."
Stefani'nin annesi, “Zaten yaşlı biriyle olduğu için birlikte yaşlanabileceği birini tanıma şansını kaybettiğini düşündüm,” dedi.
Stefani, "Sokakta insanların hakkımızda ne düşündüğü umrumda değil." diyor.
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Stefani kocasının ölmesinden son derece korktuğunu dile getiriyor.
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