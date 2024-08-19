Kendisinden 45 Yaş Büyük Kocasıyla Olan Mutlu Evliliğini Anlatan Kadından İlginç Açıklamalar

Stefani, sosyal medyada insanların onu sürekli çıkarcı olmakla suçladığını ve bu ilişkiye sadece para için girdiğini düşündüklerini söyledi. Ancak Stefani, çiftin babasının ona verdiği bir evde yaşadıklarını ve tam zamanlı bir işte çalıştığını belirtti. Don ise yaşından dolayı son zamanlarda birkaç arkadaşını kaybettiğini dile getirdi..