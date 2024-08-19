İnfial Yarattı: Bir Vatandaş, Dilan Polat'ın Tahliye Kararı Sonrası Hayrına Su Dağıttı
İnfial Yarattı: Bir Vatandaş, Dilan Polat'ın Tahliye Kararı Sonrası Hayrına Su Dağıttı
9.5 aylık hapis sonrası hakkında tahliye kararı çıkarılan Dilan Polat Türkiye'nin gündemine oturdu. Herkes bu olay birbirinden farklı tepkiler verirken vatandaşlardan biri Dilan Polat'ın 'hayrına' su dağıttı.
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Dilan Polat bugün tahliye edildi. 9 buçuk ay boyunca hapiste kalan Polat'ın tahliye kararına birbirinden farklı tepkiler geldi.
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Hatta bir vatandaş tahliye kararının ardından Dilan Polat 'hayrına' su dağıttı. Suların üzerine 'Dilan Polat'ın serbest bırakılmasının şerefine' diye not düşmeyi de ihmal etmedi.
Bu ilginç duruma da birbirinden farklı tepkiler geldi. Kim neler demiş, buyrun beraber bakalım.
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