Dilan Polat'ın Akıllardan Silinmesi Mümkün Olmayan Garip Olaylarını Hatırlayıp Hafızaları Tazeleyelim

Dilan Polat, 4 Kasım 2023'ten beri tutuklu bulunduğu cezaevinden bugün tahliye oldu. Polat'la ilgili tartışmalar sürerken geriye dönüp şöyle bir hafıza tazeleyelim dedik. İşte Dilan Polat'ın unutulması mümkün olmayan gariplikleri.