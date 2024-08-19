Dilan Polat'ın Akıllardan Silinmesi Mümkün Olmayan Garip Olaylarını Hatırlayıp Hafızaları Tazeleyelim
Dilan Polat'ın Akıllardan Silinmesi Mümkün Olmayan Garip Olaylarını Hatırlayıp Hafızaları Tazeleyelim
Dilan Polat, 4 Kasım 2023'ten beri tutuklu bulunduğu cezaevinden bugün tahliye oldu. Polat'la ilgili tartışmalar sürerken geriye dönüp şöyle bir hafıza tazeleyelim dedik. İşte Dilan Polat'ın unutulması mümkün olmayan gariplikleri.
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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla yargılanan Dilan Polat, Kasım 2023'ten beri tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.
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Polat'ın Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinden tahliye edildiği o an kameralara böyle yansıdı 👇
Peki Dilan Polat'ın içeri girmeden önce yaptığı tuhaflıkların ne kadarını hatırlıyoruz? Hafızalarımızı şöyle bir tazeleyelim isterseniz. Mesela kocası Engin Polat'ın doğum gününde bir üst geçite şöyle bir kutlama mesajı yazdırmıştı.
Bir seyahat sırasında tarifeli uçağı kaçırdığını söylemiş ve hemen ardından özel bir uçak kiralayıp gideceği yere doğru yola çıkmıştı.
Eşi Engin Polat'ın hemen hemen her gün Euro dolu para buketi göndermesi de onların hayatının sıradan bir parçasıydı.
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Zaten eşini ne kadar çok sevdiğini, banyoda ayaklarını öperek hepimize göstermişti.
Oğullarına aldıkları eve hep beraber yukardan bakmak için helikopterle gezintiye çıkmaları da unutulmaz anlardan.
Doğum iznine ayrılan personeline böyle bir altın takı seti takmışlığı da var. Allah herkese böyle patron nasip etsin tabii... (!)
Doğum gününde eşi Engin Polat'ın kendisine gül dolu bir havuz sürprizi yapması, diğerlerinin yanında oldukça sıradan kalıyor.
Dilan Polat'ın "Saçmalama Engiiiiiin" diye şaşırdığı anlardan biri de, evlilik yıldönümlerinde eşinin kendisine lüks bir cip hediye etmesiydi.
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Tanıdıklarının düğününde geline ve damada metrelerce para zinciri takması da kafamızdan silinecek gibi değil.
Polat'ın evine sipariş getiren bir kuryeye altın vermesi de apayrı bir olay. Yardımcısına "Şule yukarda altınlarımdan bir tane getir" diye seslenen Polat, oğlu aracılığıyla kuryeye bahşiş olarak altın vermişti.
"Malını milletin gözüne sokma" diyen bir sosyal medya kullanıcısına inat önce kameraya tükürüp ardından da mücevherlerini göstermesi yine üst sıralarda yer alan garipliklerden.
Dubai'de saçlarına dolar taktırıp gezmesini zaten hiç anlamayamamıştık.
Son olarak katıldığı canlı yayında altın tozlu kahve içtiğini hepimiz görmüştük. İfadesinde her ne kadar "o altınlar sahte" dese de sonrasında yaşananları biliyorsunuz zaten...
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