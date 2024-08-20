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Avrupa'nın En Büyük Üçüncü Otoban Ağına Sahip Almanya'da Neden Bu Kadar Fazla Yol Var?

Avrupa'nın En Büyük Üçüncü Otoban Ağına Sahip Almanya'da Neden Bu Kadar Fazla Yol Var?

Almanya
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 18:41

Yolların ve ulaşımın düzenli olmasıyla bilinen Almanya'nın otoban ağı Avrupa'nın en büyük 3. otobanına sahip olduğu biliniyor. Peki Almanya'da neden bu kadar çok yol var? Aslında bunun da tarihsel bir gerçeği var!

Buyurun beraber bakalım...👇

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Almanya denilince akla öncelikle ulaşımın gelişmişliği geliyor. O göz alıcı otobanlar ve o düzen adeta göz kamaştırıyor.

Almanya denilince akla öncelikle ulaşımın gelişmişliği geliyor. O göz alıcı otobanlar ve o düzen adeta göz kamaştırıyor.

Peki Almanya'daki otoban ağı neden bu kadar büyük? Gelin anlatalım...

Günümüzde neredeyse 13 bin km uzunluğundaki otoban ağıyla Avrupa'nın 3. en büyük otoban ağı Almanya'da. İlk sırada sizler de takdir edersiniz ki Amerika, ikinci sırada da Çin yer alıyor.

Öncelikle şunu söyleyelim, Alman otobanları aslında 'hız sınır olmaması' ile ünlü. Bu durum tüm otoban ağında geçerli değil tabii.

Öncelikle şunu söyleyelim, Alman otobanları aslında 'hız sınır olmaması' ile ünlü. Bu durum tüm otoban ağında geçerli değil tabii.

Fakat şu anki verilere bakarsak otobanların neredeyse yüzde 40'ında hız sınırı bulunuyor. Hız sınırı bulunan yerlerde de tabii ki para cezalarıyla karşılaşabiliyorsunuz.

Hız sınırı bulunmayan kısımlarda ise aslında resmi bir rakam yok. Fakat Adalet Bakanlığı'na göre tavsiye edilen hız saatte 130 kilometre.

Otobanlar aslında köklü bir tarihe sahip. Almanya'da kullanılan otobanların bir kısmının yapımına Nazi döneminde başlandı.

Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin lideri olarak, Hitler bu projelere hızla girişti ve ilk olarak Frankfurt ile Darmstadt arasındaki otoyolun inşasını başlattı.

Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin lideri olarak, Hitler bu projelere hızla girişti ve ilk olarak Frankfurt ile Darmstadt arasındaki otoyolun inşasını başlattı.

Proje, Alman inşaat mühendisi General Fritz Todt tarafından yürütüldü. Fakat 1930'lardaki ziyaretçiler, otobanların yapıldığı dönemde motorlu taşıtların Almanya'da çok yaygın olmadığını dile getirmiş.

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Araba sahibi olmak 1930'larda yalnızca varlıklı Almanların ayrıcalığıydı, bu yüzden Nazi Partisi, normal gelirli vatandaşların da araba sahibi olabilmesi için seçim propagandası yaptı. Bu dönemde "halkın arabası" olarak bilinen Volkswagen Group kuruldu.

Araba sahibi olmak 1930'larda yalnızca varlıklı Almanların ayrıcalığıydı, bu yüzden Nazi Partisi, normal gelirli vatandaşların da araba sahibi olabilmesi için seçim propagandası yaptı. Bu dönemde "halkın arabası" olarak bilinen Volkswagen Group kuruldu.

Otobanlar ilk inşa edilirken saatte 200 km hız hedeflenmemişti bu sayede savaş lojistiğini desteklemek amaçlanmıştı.

1934’teki proje kapsamında her yıl 1000 km otoyol inşa edilmesi hedeflendi.

1934’teki proje kapsamında her yıl 1000 km otoyol inşa edilmesi hedeflendi.

İnşaatta, özellikle tehlikeli bölgelerde toplama kamplarından getirilen köleler çalıştırılsa da iş gücü eksikliği ve yakıt sıkıntısı nedeniyle hedefe ulaşılamadı. Ayrıca, inşa edilen otobanlar beklenen kadar etkili olamadı.

Almanya'da şehir dışında otoyollarda hız sınırlarına uymazsanız, hız limitinin 20 km/s'ye kadar olan kısmı için para cezası uygulanır.

Almanya'da şehir dışında otoyollarda hız sınırlarına uymazsanız, hız limitinin 20 km/s'ye kadar olan kısmı için para cezası uygulanır.

Ancak, hız sınırını 20 km/s'den fazla aştığınızda, ehliyetinizi kaptırabilirsiniz!

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