Avrupa'nın En Büyük Üçüncü Otoban Ağına Sahip Almanya'da Neden Bu Kadar Fazla Yol Var?

Yolların ve ulaşımın düzenli olmasıyla bilinen Almanya'nın otoban ağı Avrupa'nın en büyük 3. otobanına sahip olduğu biliniyor. Peki Almanya'da neden bu kadar çok yol var? Aslında bunun da tarihsel bir gerçeği var!

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