Avrupa'nın En Büyük Üçüncü Otoban Ağına Sahip Almanya'da Neden Bu Kadar Fazla Yol Var?
Avrupa'nın En Büyük Üçüncü Otoban Ağına Sahip Almanya'da Neden Bu Kadar Fazla Yol Var?
Yolların ve ulaşımın düzenli olmasıyla bilinen Almanya'nın otoban ağı Avrupa'nın en büyük 3. otobanına sahip olduğu biliniyor. Peki Almanya'da neden bu kadar çok yol var? Aslında bunun da tarihsel bir gerçeği var!
Buyurun beraber bakalım...👇
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Almanya denilince akla öncelikle ulaşımın gelişmişliği geliyor. O göz alıcı otobanlar ve o düzen adeta göz kamaştırıyor.
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Peki Almanya'daki otoban ağı neden bu kadar büyük? Gelin anlatalım...
Öncelikle şunu söyleyelim, Alman otobanları aslında 'hız sınır olmaması' ile ünlü. Bu durum tüm otoban ağında geçerli değil tabii.
Hız sınırı bulunmayan kısımlarda ise aslında resmi bir rakam yok. Fakat Adalet Bakanlığı'na göre tavsiye edilen hız saatte 130 kilometre.
Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin lideri olarak, Hitler bu projelere hızla girişti ve ilk olarak Frankfurt ile Darmstadt arasındaki otoyolun inşasını başlattı.
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Araba sahibi olmak 1930'larda yalnızca varlıklı Almanların ayrıcalığıydı, bu yüzden Nazi Partisi, normal gelirli vatandaşların da araba sahibi olabilmesi için seçim propagandası yaptı. Bu dönemde "halkın arabası" olarak bilinen Volkswagen Group kuruldu.
1934’teki proje kapsamında her yıl 1000 km otoyol inşa edilmesi hedeflendi.
Almanya'da şehir dışında otoyollarda hız sınırlarına uymazsanız, hız limitinin 20 km/s'ye kadar olan kısmı için para cezası uygulanır.
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