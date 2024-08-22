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Dilan Polat'ın Dışarıya Adapte Olamamasına Gelen İronik Tepkiler

Dilan Polat'ın Dışarıya Adapte Olamamasına Gelen İronik Tepkiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
22.08.2024 - 16:19

Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesi hayranlarını sevindirdi. Ancak Polat fanları bununla da yetinmedi ve onlarca suçtan yargılanan ismin adaptasyon sorunu dert edinildi. Bir Instagram hesabı Dilan Polat'ın çıktıktan sonra çektiklerini paylaştı. İronik tepkiler gecikmedi.

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Dilan Polat çıktı ama hayranları onun adaptasyon sorunundan şikayetçi.

Dilan Polat çıktı ama hayranları onun adaptasyon sorunundan şikayetçi.

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