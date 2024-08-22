Dilan Polat'ın Dışarıya Adapte Olamamasına Gelen İronik Tepkiler

Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesi hayranlarını sevindirdi. Ancak Polat fanları bununla da yetinmedi ve onlarca suçtan yargılanan ismin adaptasyon sorunu dert edinildi. Bir Instagram hesabı Dilan Polat'ın çıktıktan sonra çektiklerini paylaştı. İronik tepkiler gecikmedi.