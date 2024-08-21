Bir TikTok Kullanıcısının Engin Polat Yorumu Beyinlerimizi Yaktı
Bir TikTok Kullanıcısının Engin Polat Yorumu Beyinlerimizi Yaktı
Hakkında kara para aklama, dolandırıcılık gibi pek çok dava olan Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesi akıllara tutukluluğu devam eden eşi Engin Polat'ı getirdi. Ancak sosyal medyada öyle teoriler dönüyor ki anlamak mümkün değil.
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Dilan Polat tahliye olur olmaz eşi Engin Polat'ı kaldığı cezaevinde ziyaret etmiş, bu ziyaret çokça konuşulmuştu.
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Ardından ilginç bir komplo teorisi çıktı.
Ve bu teori de X'te viral oldu.
İronik tepkiler de geldi.
Ciddi olanlar da...
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