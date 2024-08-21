Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Bir TikTok Kullanıcısının Engin Polat Yorumu Beyinlerimizi Yaktı

Bir TikTok Kullanıcısının Engin Polat Yorumu Beyinlerimizi Yaktı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
21.08.2024 - 15:48

Hakkında kara para aklama, dolandırıcılık gibi pek çok dava olan Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesi akıllara tutukluluğu devam eden eşi Engin Polat'ı getirdi. Ancak sosyal medyada öyle teoriler dönüyor ki anlamak mümkün değil.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dilan Polat tahliye olur olmaz eşi Engin Polat'ı kaldığı cezaevinde ziyaret etmiş, bu ziyaret çokça konuşulmuştu.

Dilan Polat tahliye olur olmaz eşi Engin Polat'ı kaldığı cezaevinde ziyaret etmiş, bu ziyaret çokça konuşulmuştu.

Ardından ilginç bir komplo teorisi çıktı.

Ardından ilginç bir komplo teorisi çıktı.

Ve bu teori de X'te viral oldu.

Ve bu teori de X'te viral oldu.

İronik tepkiler de geldi.

İronik tepkiler de geldi.
twitter.com

Ciddi olanlar da...

Ciddi olanlar da...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın