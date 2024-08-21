Bir TikTok Kullanıcısının Engin Polat Yorumu Beyinlerimizi Yaktı

Hakkında kara para aklama, dolandırıcılık gibi pek çok dava olan Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesi akıllara tutukluluğu devam eden eşi Engin Polat'ı getirdi. Ancak sosyal medyada öyle teoriler dönüyor ki anlamak mümkün değil.