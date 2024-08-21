Fakir Gösteren Ceketten Kafayı İyice Kıranlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Fakir Gösteren Ceketten Kafayı İyice Kıranlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Çarşamba günü hangi tweetler güldürmüş, hangi paylaşımlar günümüzü neşelendirmiş?
İyi eğlenceler 🚀
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Çok enteresan!
Şöyle hissetmeyen?
Tüh be...
Açık ama tam açık da değil.
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Resmi tatil sonuçta.
👇
İyi anı!
Selim Bey?
Sonunda!
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Gözünü de oyabilirdi.
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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