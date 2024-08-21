Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Fakir Gösteren Ceketten Kafayı İyice Kıranlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Fakir Gösteren Ceketten Kafayı İyice Kıranlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
21.08.2024 - 18:01

Bakalım Çarşamba günü hangi tweetler güldürmüş, hangi paylaşımlar günümüzü neşelendirmiş?

İyi eğlenceler 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Başlıyoruz!

Çok enteresan!

Çok enteresan!
twitter.com

Şöyle hissetmeyen?

Şöyle hissetmeyen?
twitter.com

Tüh be...

Tüh be...
twitter.com

Açık ama tam açık da değil.

Açık ama tam açık da değil.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Resmi tatil sonuçta.

Resmi tatil sonuçta.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

İyi anı!

İyi anı!
twitter.com

Selim Bey?

Selim Bey?
twitter.com

Sonunda!

Sonunda!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gözünü de oyabilirdi.

Gözünü de oyabilirdi.
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın