Elon Musk'ın Etkilendiği Kitaptan Wilma Elles'e Yeni İsim Önerilerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Elon Musk'ın Etkilendiği Kitaptan Wilma Elles'e Yeni İsim Önerilerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Perşembe günü bize mizah olarak neler getirmiş?
İyi eğlenceler 😇
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Başlayalım!
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Zordan kolaya...
İşte o gizemli bildirim!
Böyle bir bağımlılık var.
Hafif öğlen güneşiyle...
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Cemil?
Kararında lazım.
Öneriler devam ediyor!
Çok şey öğrenmiş.
Yazık...
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👇
Bebeler
Var böyleleri...
Ayın kelime şakası seçildi bile.
Bir dost tavsiyesi...
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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