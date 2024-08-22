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Elon Musk'ın Etkilendiği Kitaptan Wilma Elles'e Yeni İsim Önerilerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elon Musk'ın Etkilendiği Kitaptan Wilma Elles'e Yeni İsim Önerilerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
22.08.2024 - 18:54

Bakalım Perşembe günü bize mizah olarak neler getirmiş?

İyi eğlenceler 😇

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Zordan kolaya...

Zordan kolaya...
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İşte o gizemli bildirim!

İşte o gizemli bildirim!
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Böyle bir bağımlılık var.

Böyle bir bağımlılık var.
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Hafif öğlen güneşiyle...

Hafif öğlen güneşiyle...
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Cemil?

Cemil?
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Kararında lazım.

Kararında lazım.
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Öneriler devam ediyor!

Öneriler devam ediyor!
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Çok şey öğrenmiş.

Çok şey öğrenmiş.
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Yazık...

Yazık...
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👇

👇
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Bebeler

Bebeler
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Var böyleleri...

Var böyleleri...
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Ayın kelime şakası seçildi bile.

Ayın kelime şakası seçildi bile.
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Bir dost tavsiyesi...

Bir dost tavsiyesi...
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

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