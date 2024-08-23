Kocasına Sinirlenip Memelerini Küçülten Kadın Twitter'ı İkiye Böldü
Kocasına Sinirlenip Memelerini Küçülten Kadın Twitter'ı İkiye Böldü
İtiraf sayfalarına yazılanlar doğru mudur kurgu mudur bilemeyiz ama eğlenceli ve komik oldukları kesin. Bir itiraf sayfasındaki tıbbi intikam ise siteden çıktı Twitter'a kadar konuşulmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İtiraf şöyle ⬇️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlara bakalım
⬇️
⬇️
⬇️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
⬇️
⬇️
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın