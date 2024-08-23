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Kocasına Sinirlenip Memelerini Küçülten Kadın Twitter'ı İkiye Böldü

Kocasına Sinirlenip Memelerini Küçülten Kadın Twitter'ı İkiye Böldü

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
23.08.2024 - 10:50

İtiraf sayfalarına yazılanlar doğru mudur kurgu mudur bilemeyiz ama eğlenceli ve komik oldukları kesin. Bir itiraf sayfasındaki tıbbi intikam ise siteden çıktı Twitter'a kadar konuşulmaya başladı.

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İtiraf şöyle ⬇️

İtiraf şöyle ⬇️

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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