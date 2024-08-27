Anne Babanın Bakışlarıyla Viral Olan Fotoğrafta Mutlu Son
Anne Babanın Bakışlarıyla Viral Olan Fotoğrafta Mutlu Son
Andy Warhol'un herkesin 15 dakika da olsa ünlü olacak kehanetini bilmeyen yoktur. Ünlü olmak pek çok kolay değil ama viral olmak kolaylaştı. 2022 yılında sevgilisine çiçek veren gencin arkasında anne babasının verdiği görüntü viral olmuştu.
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İki yılı geçen bir sürenin ardından güzel haber de geldi.
Yorumlar şöyle 👇
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Mutluluklar dileyip kapatalım 💕
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