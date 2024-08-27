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Anne Babanın Bakışlarıyla Viral Olan Fotoğrafta Mutlu Son

Anne Babanın Bakışlarıyla Viral Olan Fotoğrafta Mutlu Son

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
27.08.2024 - 12:04

Andy Warhol'un herkesin 15 dakika da olsa ünlü olacak kehanetini bilmeyen yoktur. Ünlü olmak pek çok kolay değil ama viral olmak kolaylaştı. 2022 yılında sevgilisine çiçek veren gencin arkasında anne babasının verdiği görüntü viral olmuştu.

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İki yılı geçen bir sürenin ardından güzel haber de geldi.

İki yılı geçen bir sürenin ardından güzel haber de geldi.
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Mutluluklar dileyip kapatalım 💕

Mutluluklar dileyip kapatalım 💕
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