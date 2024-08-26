Anadolu'da Görev Yapan Bir Mühendisten Nuri Bilge Ceylan Filmi Tadında Bir Flood

Büyükşehir'de yaşayan eğitimli kesimin Anadolu ziyaretlerinden aktardıkları Cumhuriyet'ten beri ayrı bir başlık konusu olmuştu. Taşrada işlerin nasıl işlediği, oranın kendi normları sıkça kentli gözünden anlatılır. Bu da o hikayelerden...