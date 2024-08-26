Anadolu'da Görev Yapan Bir Mühendisten Nuri Bilge Ceylan Filmi Tadında Bir Flood
Anadolu'da Görev Yapan Bir Mühendisten Nuri Bilge Ceylan Filmi Tadında Bir Flood
Büyükşehir'de yaşayan eğitimli kesimin Anadolu ziyaretlerinden aktardıkları Cumhuriyet'ten beri ayrı bir başlık konusu olmuştu. Taşrada işlerin nasıl işlediği, oranın kendi normları sıkça kentli gözünden anlatılır. Bu da o hikayelerden...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Flood şöyle başlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın