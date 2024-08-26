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Anadolu'da Görev Yapan Bir Mühendisten Nuri Bilge Ceylan Filmi Tadında Bir Flood

Anadolu'da Görev Yapan Bir Mühendisten Nuri Bilge Ceylan Filmi Tadında Bir Flood

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
26.08.2024 - 23:11

Büyükşehir'de yaşayan eğitimli kesimin Anadolu ziyaretlerinden aktardıkları Cumhuriyet'ten beri ayrı bir başlık konusu olmuştu. Taşrada işlerin nasıl işlediği, oranın kendi normları sıkça kentli gözünden anlatılır. Bu da o hikayelerden...

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Flood şöyle başlıyor.

Flood şöyle başlıyor.

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