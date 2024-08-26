Boş Çekyatı Nasıl Değerlendireceğini Söyleyerek Güldüren Kişiler
Boş Çekyatı Nasıl Değerlendireceğini Söyleyerek Güldüren Kişiler
Son zamanlarda evlerdeki boş alanları değerlendirmeye yönelik pek çok soru soruluyor. Yarı ciddi yarı mizahi binlerce yorum geliyor. Peki ya bizim hem koltuk hem yatak hem de depolama alanı olarak kullanılan meşhur çekyatımız?
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Soru şöyleydi...
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Yanıtlar gecikmedi.
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