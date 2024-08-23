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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
23.08.2024 - 16:41

Bakalım mizahın son kalesi Twitter'da geçtiğimiz hafta en çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Salçasız da olmaz ama...

Salçasız da olmaz ama...
twitter.com

Latin Hürrem

Latin Hürrem
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Sert olmuş.

Sert olmuş.

Tetiklendik.

Tetiklendik.
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Böyle de bir durum var.

Böyle de bir durum var.
twitter.com

Yandı retinalar.

Yandı retinalar.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Haklı.

Haklı.
twitter.com
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Birkaç aya normale dönülür.

Birkaç aya normale dönülür.
twitter.com

Kesinlikle olmuyor.

Kesinlikle olmuyor.
twitter.com

Brandon değil miydi?

Brandon değil miydi?
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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👇

👇
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Alan hakimiyeti

Alan hakimiyeti
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Ayak atmayan kalmadı.

Ayak atmayan kalmadı.
twitter.com

👇

👇
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Çok mantıklı!

Çok mantıklı!
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👇
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Ustasından öğrenmiş.

Ustasından öğrenmiş.
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👇

👇
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Alışır zamanla.

Alışır zamanla.
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Sıfır protein

Sıfır protein
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

👇

👇
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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