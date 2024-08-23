Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Bakalım mizahın son kalesi Twitter'da geçtiğimiz hafta en çok nelere gülünmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Salçasız da olmaz ama...
Latin Hürrem
Sert olmuş.
Tetiklendik.
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Böyle de bir durum var.
Yandı retinalar.
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Haklı.
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Birkaç aya normale dönülür.
Kesinlikle olmuyor.
Brandon değil miydi?
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Alan hakimiyeti
Ayak atmayan kalmadı.
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Çok mantıklı!
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Ustasından öğrenmiş.
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Alışır zamanla.
Sıfır protein
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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