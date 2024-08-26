Erdoğan'ın Bahçeli'ye 76 Tane Gül Hediye Etmesine Gelen Tepkiler

Cumhur İttifakı'nın iki ana öğesi Ak Parti ve MHP genel başkanları Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan birbirlerine bir yandan sık sık hediyeler veriyor, bir yandan medyadaki ittifakta çatlak mı var söylemlerine de yanıt veriyorlar. Geçtiğimiz gün Erdoğan Bahçeli'ye 76 yaşına ithafen 76 adet gül hediye etti.