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Erdoğan'ın Bahçeli'ye 76 Tane Gül Hediye Etmesine Gelen Tepkiler

Erdoğan'ın Bahçeli'ye 76 Tane Gül Hediye Etmesine Gelen Tepkiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
26.08.2024 - 11:24

Cumhur İttifakı'nın iki ana öğesi Ak Parti ve MHP genel başkanları Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan birbirlerine bir yandan sık sık hediyeler veriyor, bir yandan medyadaki ittifakta çatlak mı var söylemlerine de yanıt veriyorlar. Geçtiğimiz gün Erdoğan Bahçeli'ye 76 yaşına ithafen 76 adet gül hediye etti.

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Tabii öncesinde de Bahçeli, Erdoğan'a 70 adet gül hediye etmişti.

Tabii öncesinde de Bahçeli, Erdoğan'a 70 adet gül hediye etmişti.

Erdoğan'dan benzer bir karşılık geldi.

Erdoğan'dan benzer bir karşılık geldi.

Haliyle yorumlar da coştu.

Haliyle yorumlar da coştu.
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