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Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
26.08.2024 - 15:56

Jestler, hikayeler, cuk oturan sözler... Bazen iyi bir video kimi zaman akıllıca kullanılmış bir caps. Mizah yapmanın yüzlerce farklı yolu var ve kelime şakaları da bunlardan sadece biri. Bakalım son zamanlarda kimler sözcükleri dans ettirerek takipçilerini güldürmüş?

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Felsefi tavuklar...

Felsefi tavuklar...
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Yastığın suçu ne?

Yastığın suçu ne?

Bizim günlere benzemiyor.

Bizim günlere benzemiyor.
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Çok iyi tasarım.

Çok iyi tasarım.
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Devamı da geldi.

Devamı da geldi.
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Salçan azsa belasındır bu dünyada...

Salçan azsa belasındır bu dünyada...
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Godzilsu

Godzilsu
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Cemile olabilir mi?

Cemile olabilir mi?
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Olur arada öyle.

Olur arada öyle.
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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