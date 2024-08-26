Fotoğrafını Bozan Çatıyı Silmek İsteyen Kadına Gelen Birbirinden Yaratıcı Şoplar
Fotoğrafını Bozan Çatıyı Silmek İsteyen Kadına Gelen Birbirinden Yaratıcı Şoplar
Herkes güzel bir manzaranın önünde şekilli bir fotoğraf çektirmek ister. Ancak arka planda gözden kaçan ve fotoğrafın bütünlüğünü bozduğunu düşündüğü objeler olabilir. Bir Twitter kullanıcısı da Boğaz'a nazır bir fotoğraf paylaştı ama arkadaki çatıdan pek memnun değildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bunun için timeline'dan yardım çağrısında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yanıtlar gecikmedi.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın