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Fotoğrafını Bozan Çatıyı Silmek İsteyen Kadına Gelen Birbirinden Yaratıcı Şoplar

Fotoğrafını Bozan Çatıyı Silmek İsteyen Kadına Gelen Birbirinden Yaratıcı Şoplar

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
26.08.2024 - 15:23

Herkes güzel bir manzaranın önünde şekilli bir fotoğraf çektirmek ister. Ancak arka planda gözden kaçan ve fotoğrafın bütünlüğünü bozduğunu düşündüğü objeler olabilir. Bir Twitter kullanıcısı da Boğaz'a nazır bir fotoğraf paylaştı ama arkadaki çatıdan pek memnun değildi.

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Bunun için timeline'dan yardım çağrısında bulundu.
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