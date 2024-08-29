Aşırı Garibanlık İçeren Yazışmalarını Paylaşarak Güldüren Kişiler
Aşırı Garibanlık İçeren Yazışmalarını Paylaşarak Güldüren Kişiler
İki kişi arasındaki sınıf farkının ortaya çıkması için kullanılan eşyalara veya banka hesabının dökümüne gerek kalmayabiliyor. Bazen bir insan ufak bir yazışmadan bile garibanlığı iliklerine kadar hissedebiliyor.
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Mesela şu yazışma...
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Yenileri de geldi.
Öyle bir ihtimal olamaz.
Aynen kardeşim Denizli.
Konuyu kapamış.https://x.com/sarakrizi/status/1829045332249919925
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