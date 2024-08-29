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Aşırı Garibanlık İçeren Yazışmalarını Paylaşarak Güldüren Kişiler

Aşırı Garibanlık İçeren Yazışmalarını Paylaşarak Güldüren Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
29.08.2024 - 15:04

İki kişi arasındaki sınıf farkının ortaya çıkması için kullanılan eşyalara veya banka hesabının dökümüne gerek kalmayabiliyor. Bazen bir insan ufak bir yazışmadan bile garibanlığı iliklerine kadar hissedebiliyor.

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Mesela şu yazışma...

Mesela şu yazışma...
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Yenileri de geldi.

Yenileri de geldi.
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Öyle bir ihtimal olamaz.

Öyle bir ihtimal olamaz.
twitter.com

Aynen kardeşim Denizli.

Aynen kardeşim Denizli.
twitter.com

Konuyu kapamış.https://x.com/sarakrizi/status/1829045332249919925

Konuyu kapamış.https://x.com/sarakrizi/status/1829045332249919925
twitter.com
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