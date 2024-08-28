Mutfakta Sakarlaşanlardan Sitem Dolu Paylaşımlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Mutfakta Sakarlaşanlardan Sitem Dolu Paylaşımlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Çarşamba günü hangi tweetlere gülünmüş, hangi kullanıcılar etkileşime doymuş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlıyoruz!
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İyi fikir...
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Samimi bir iş ortamı...
👇
Mars'tan taze çıkmış.
Bazıları da dertli.
Ulusal sembolümüz olmalı.
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Rota oluşturuldu.
👇
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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