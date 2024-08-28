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Mutfakta Sakarlaşanlardan Sitem Dolu Paylaşımlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Mutfakta Sakarlaşanlardan Sitem Dolu Paylaşımlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
28.08.2024 - 19:30

Bakalım Çarşamba günü hangi tweetlere gülünmüş, hangi kullanıcılar etkileşime doymuş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
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Böyle olmayan?

⬇️

⬇️
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İyi fikir...

İyi fikir...
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⬇️

⬇️
twitter.com
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Samimi bir iş ortamı...

Samimi bir iş ortamı...
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👇

👇
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Mars'tan taze çıkmış.

Mars'tan taze çıkmış.
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Bazıları da dertli.

Bazıları da dertli.
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Ulusal sembolümüz olmalı.

Ulusal sembolümüz olmalı.
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👇

👇
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Rota oluşturuldu.

Rota oluşturuldu.
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👇

👇
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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Bu içerikler tam senlik 🚀

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