Bilinçaltına Yerleşen Kliplerden Teknolojiden Uzak Kalanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bilinçaltına Yerleşen Kliplerden Teknolojiden Uzak Kalanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Salı günümüzü kimler şenlendirmiş?
İyi eğlenceler 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kariyer önemli.
Erken olmuş kral 🤴
👇
Vergi kaçırıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Neden muhtemelen?
👇
👇
Şaşmaz.
Ah be...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Afiyet olsun.
Hiç! (Onay anlamında)
👇
Merkez Bankası'nda işe başlasın.
Masum...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aynısı zaten.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın