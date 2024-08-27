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Bilinçaltına Yerleşen Kliplerden Teknolojiden Uzak Kalanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Bilinçaltına Yerleşen Kliplerden Teknolojiden Uzak Kalanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
27.08.2024 - 18:26

Bakalım Salı günümüzü kimler şenlendirmiş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Kariyer önemli.

Kariyer önemli.
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Erken olmuş kral 🤴

Erken olmuş kral 🤴
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👇

👇
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Vergi kaçırıyor.

Vergi kaçırıyor.
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Neden muhtemelen?

Neden muhtemelen?
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👇

👇
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👇

👇
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Şaşmaz.

Şaşmaz.
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Ah be...

Ah be...
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Afiyet olsun.

Afiyet olsun.
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Hiç! (Onay anlamında)

Hiç! (Onay anlamında)
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👇

👇
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Merkez Bankası'nda işe başlasın.

Merkez Bankası'nda işe başlasın.
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Masum...

Masum...
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Aynısı zaten.

Aynısı zaten.
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

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