Kiracıya Senet İmzalatma Tavsiyesinde Bulunan Ev Sahibine Gelen İronik Tepkiler
Kiracıya Senet İmzalatma Tavsiyesinde Bulunan Ev Sahibine Gelen İronik Tepkiler
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Tavsiye şöyle 👇
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Bu tavra ironik yanıtlar geldi.
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Tabii böyle bir şeyin yasal olarak mümkün olup olmadığı soru işareti olsa da senet fikri pek çok kişiyi öfkelendirmede yeterli oldu.
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siz iyisimi önce ev kiralayacaklarınızı yatırıp bir s*kin ne olur ne olmaz. mahkeme uzun sürede sonuçlanır neticede