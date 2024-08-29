Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Kiracıya Senet İmzalatma Tavsiyesinde Bulunan Ev Sahibine Gelen İronik Tepkiler

Kiracıya Senet İmzalatma Tavsiyesinde Bulunan Ev Sahibine Gelen İronik Tepkiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
29.08.2024 - 13:47 Son Güncelleme: 29.08.2024 - 13:50

Pandemi ve deneysel ekonomi politikaları sonrası ev fiyatlarıyla birlikte kiralar da inanılmaz bir şekilde arttı. İş eski kiracılarla ev sahipleri arasında ölümlü ve yaralamalı şiddet olaylarına kadar geldi. Bu kaos ortamında bir ev sahibi kiracıya senet imzalatma tavsiyesinde bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tavsiye şöyle 👇

Tavsiye şöyle 👇
twitter.com

Bu tavra ironik yanıtlar geldi.

Bu tavra ironik yanıtlar geldi.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com

Tabii böyle bir şeyin yasal olarak mümkün olup olmadığı soru işareti olsa da senet fikri pek çok kişiyi öfkelendirmede yeterli oldu.

Tabii böyle bir şeyin yasal olarak mümkün olup olmadığı soru işareti olsa da senet fikri pek çok kişiyi öfkelendirmede yeterli oldu.
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ahmetpamukupaagl

siz iyisimi önce ev kiralayacaklarınızı yatırıp bir s*kin ne olur ne olmaz. mahkeme uzun sürede sonuçlanır neticede