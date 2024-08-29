Kiracıya Senet İmzalatma Tavsiyesinde Bulunan Ev Sahibine Gelen İronik Tepkiler

Pandemi ve deneysel ekonomi politikaları sonrası ev fiyatlarıyla birlikte kiralar da inanılmaz bir şekilde arttı. İş eski kiracılarla ev sahipleri arasında ölümlü ve yaralamalı şiddet olaylarına kadar geldi. Bu kaos ortamında bir ev sahibi kiracıya senet imzalatma tavsiyesinde bulundu.