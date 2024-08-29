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Ailesini Kaybettiğini Söyleyerek Yüreğimizi Dağlayan Gencin Hikayesi

Ailesini Kaybettiğini Söyleyerek Yüreğimizi Dağlayan Gencin Hikayesi

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
29.08.2024 - 11:09

Geçtiğimiz günlerde bir gencin kendini videoya çekerek içini dökmesi hepimizin içini yakmıştı. Anne babasını kaybettiğini söyleyen kişi mutlu olamadığını anlattı ve insanlara ailelerinin kıymetini bilmesini söyledi. O gencin kim olduğu, nerede yaşadığı ve hikayesi ortaya çıktı.

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Bu video pek çoğumuzu etkilemişti...

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kader ama papatyalı isimli bir hesap araştırmalarının sonucunda o genci buldu. 19 yaşındaki Emirhan aynı zamanda Parkinson hastası.

kader ama papatyalı isimli bir hesap araştırmalarının sonucunda o genci buldu. 19 yaşındaki Emirhan aynı zamanda Parkinson hastası.

Sinop'ta babaannesiyle kalıyor.

Sinop'ta babaannesiyle kalıyor.

Hastalığı günlük hayatını da etkiliyor.

Hastalığı günlük hayatını da etkiliyor.

Yardım etmek isteyen pek çok kişi vardı.

Yardım etmek isteyen pek çok kişi vardı.
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Araştırmayı yapan kişi Emirhan'a ulaştı ve yardım eli uzattı. Emirhan'ın hastalığı nedeniyle eğitim hayatını erken yaşta bıraktığı da belirtiliyor.

Araştırmayı yapan kişi Emirhan'a ulaştı ve yardım eli uzattı. Emirhan'ın hastalığı nedeniyle eğitim hayatını erken yaşta bıraktığı da belirtiliyor.

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