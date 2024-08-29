Ailesini Kaybettiğini Söyleyerek Yüreğimizi Dağlayan Gencin Hikayesi

Geçtiğimiz günlerde bir gencin kendini videoya çekerek içini dökmesi hepimizin içini yakmıştı. Anne babasını kaybettiğini söyleyen kişi mutlu olamadığını anlattı ve insanlara ailelerinin kıymetini bilmesini söyledi. O gencin kim olduğu, nerede yaşadığı ve hikayesi ortaya çıktı.