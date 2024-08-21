Bebeğine Yaptığı Yemeklerle Viral Olan Anne Kendisine Gelen Linçlere İsyan Etti
Bebeğine Yaptığı Yemeklerle Viral Olan Anne Kendisine Gelen Linçlere İsyan Etti
Sosyal medyanın bir şeylere özendirdiği doğru ama neye özendirdiği de önemli. Bazı profiller insanları iyi ve faydalı şeylere özendiriyor... Bir süredir bebeğine hazırladığı sağlıklı yemekleri paylaşan cekubalım gibi. Ancak kendisi de her paylaşımı tutan insan gibi gereksiz eleştirilerle karşılaşıyor. Tabii sus sus bir yere kadar.
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Profil bebeğine hazırladığı öğünlerle viral oldu.
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Tarif öğrenenler olduğu kadar pek çok anneyi çocuk gelişiminde önemli olan sağlıklı öğünlere teşvik etti.
Ancak profilin sahibi anne gelen bazı yorumlara isyan etti.
Kendisine destek verenler de oldu.
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