Bebeğine Yaptığı Yemeklerle Viral Olan Anne Kendisine Gelen Linçlere İsyan Etti

Sosyal medyanın bir şeylere özendirdiği doğru ama neye özendirdiği de önemli. Bazı profiller insanları iyi ve faydalı şeylere özendiriyor... Bir süredir bebeğine hazırladığı sağlıklı yemekleri paylaşan cekubalım gibi. Ancak kendisi de her paylaşımı tutan insan gibi gereksiz eleştirilerle karşılaşıyor. Tabii sus sus bir yere kadar.