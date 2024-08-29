Kediler İçin Asılan Komik Uyarı Yazıları Gününüzü Şenlendirecek
Kediler İçin Asılan Komik Uyarı Yazıları Gününüzü Şenlendirecek
Sokak kedisi ülkesi olduğumuz dünyaca tescillenmiş bir özelliğimiz. Tabii kediler bu kadar sokağın ve hayatın içinde olunca bazıları onları rahatı için uyarılar asabiliyor. Bu ikazlar da zaman zaman viral oluyor.
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En meşhurlarından birisi bu.
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Çok önemli!
Okuma yazmaları yok zaten.
Bu biraz sert olmuş.
Sarı kedi pek oralı değil.
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Anlamazlar ki...
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