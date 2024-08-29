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Kediler İçin Asılan Komik Uyarı Yazıları Gününüzü Şenlendirecek

Kediler İçin Asılan Komik Uyarı Yazıları Gününüzü Şenlendirecek

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
29.08.2024 - 16:38

Sokak kedisi ülkesi olduğumuz dünyaca tescillenmiş bir özelliğimiz. Tabii kediler bu kadar sokağın ve hayatın içinde olunca bazıları onları rahatı için uyarılar asabiliyor. Bu ikazlar da zaman zaman viral oluyor.

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En meşhurlarından birisi bu.

En meşhurlarından birisi bu.

Çok önemli!

Çok önemli!

Okuma yazmaları yok zaten.

Okuma yazmaları yok zaten.

Bu biraz sert olmuş.

Bu biraz sert olmuş.

Sarı kedi pek oralı değil.

Sarı kedi pek oralı değil.
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Anlamazlar ki...

Anlamazlar ki...

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