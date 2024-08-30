Kriz Anında Erkeklere Yüklenen Gereksiz Mizaha Verdikleri Örneklerle Goygoy Kotamızı Dolduranlar
Kriz Anında Erkeklere Yüklenen Gereksiz Mizaha Verdikleri Örneklerle Goygoy Kotamızı Dolduranlar
Etrafınızda kriz anlarını mizahla yönetenler var mı? Bir Twitter (X) kullanıcısı, özellikle erkeklerin kriz anlarında gereksiz bir mizaha başvurduğunu söyledi. Hal böyle olunca, pek çok kişi de örnek vermeden geçmedi.
Erkeklere yüklenen kriz anı mizahıyla goygoya doyacağınız kesin!
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Kriz anında erkeklere yüklenen gereksiz bir mizah olduğunu fark ettiniz mi?
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Bir Twitter (X) kullanıcısının bu duruma el atmasıyla, herkes içinde tuttuğu o kriz anlarını tek tek paylaşmaya başladı.
Gelen cevaplar ise birbirinden komik!
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