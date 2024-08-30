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Goygoy
Kriz Anında Erkeklere Yüklenen Gereksiz Mizaha Verdikleri Örneklerle Goygoy Kotamızı Dolduranlar

Kriz Anında Erkeklere Yüklenen Gereksiz Mizaha Verdikleri Örneklerle Goygoy Kotamızı Dolduranlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.08.2024 - 19:39

Etrafınızda kriz anlarını mizahla yönetenler var mı? Bir Twitter (X) kullanıcısı, özellikle erkeklerin kriz anlarında gereksiz bir mizaha başvurduğunu söyledi. Hal böyle olunca, pek çok kişi de örnek vermeden geçmedi.

Erkeklere yüklenen kriz anı mizahıyla goygoya doyacağınız kesin!

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Kriz anında erkeklere yüklenen gereksiz bir mizah olduğunu fark ettiniz mi?

Kriz anında erkeklere yüklenen gereksiz bir mizah olduğunu fark ettiniz mi?

Eğer Friends izlediyseniz, aklınızda Chandler'ın canlanmış olması yüksek bir ihtimal. Kendisinin de dediği gibi, 'Ben Chandler, rahatsız olduğumda şaka yaparım.'

Bir Twitter (X) kullanıcısının bu duruma el atmasıyla, herkes içinde tuttuğu o kriz anlarını tek tek paylaşmaya başladı.

Bir Twitter (X) kullanıcısının bu duruma el atmasıyla, herkes içinde tuttuğu o kriz anlarını tek tek paylaşmaya başladı.
twitter.com

Gelen cevaplar ise birbirinden komik!

Gelen cevaplar ise birbirinden komik!
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com
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