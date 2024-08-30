Kriz Anında Erkeklere Yüklenen Gereksiz Mizaha Verdikleri Örneklerle Goygoy Kotamızı Dolduranlar

Etrafınızda kriz anlarını mizahla yönetenler var mı? Bir Twitter (X) kullanıcısı, özellikle erkeklerin kriz anlarında gereksiz bir mizaha başvurduğunu söyledi. Hal böyle olunca, pek çok kişi de örnek vermeden geçmedi.

Erkeklere yüklenen kriz anı mizahıyla goygoya doyacağınız kesin!