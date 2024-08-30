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Goygoy
Otobüs Durağında Büyük Bi' Ciddiyetle Bekleyen Leylek Goygoy Malzemesi Oldu

Otobüs Durağında Büyük Bi' Ciddiyetle Bekleyen Leylek Goygoy Malzemesi Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 13:08

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı durakta bekleyen bir leyleğin fotoğrafını paylaştı. Leyleğin o hali goygoycuların diline düştü!

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Bir Twitter (X) kullanıcısı, durakta leylek gördüğü o anları paylaştı.

Bir Twitter (X) kullanıcısı, durakta leylek gördüğü o anları paylaştı.

Marteniçka takmak isteyenlerden leyleğin yerinde olmak isteyenlere birçok kişi bu fotoğrafa yorum yaptı...

Marteniçka takmak isteyenlerden leyleğin yerinde olmak isteyenlere birçok kişi bu fotoğrafa yorum yaptı...
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