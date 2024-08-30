Otobüs Durağında Büyük Bi' Ciddiyetle Bekleyen Leylek Goygoy Malzemesi Oldu
Otobüs Durağında Büyük Bi' Ciddiyetle Bekleyen Leylek Goygoy Malzemesi Oldu
Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı durakta bekleyen bir leyleğin fotoğrafını paylaştı. Leyleğin o hali goygoycuların diline düştü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir Twitter (X) kullanıcısı, durakta leylek gördüğü o anları paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Marteniçka takmak isteyenlerden leyleğin yerinde olmak isteyenlere birçok kişi bu fotoğrafa yorum yaptı...
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın