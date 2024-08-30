Aşık Olunca Tüm Ruh Halinin Partnere Bağlı Olduğunu Söyleyen Kadın Tartışma Yarattı
Aşık Olunca Tüm Ruh Halinin Partnere Bağlı Olduğunu Söyleyen Kadın Tartışma Yarattı
Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, ruh halimizin partnerimize bağlı olarak değiştiğini söyleyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kullanıcıya yorumlar gecikmedi.
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İlişkide elmanın iki yarısı olmak tabii ki önemli. Zaman zaman partnerimizin ruh haline göre de davranışlarımızın değiştiği oluyor...
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Peki aşk gerçekten böyle bir şey mi? Bir kullanıcı tüm ruh halinin partnerimizi bağlı olarak değiştiğini söyleyerek birçoğumuzu gerçeklerle yüzleştirdi.
Diğer kullanıcılar ne diyor bu duruma?
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