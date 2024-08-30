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Aşık Olunca Tüm Ruh Halinin Partnere Bağlı Olduğunu Söyleyen Kadın Tartışma Yarattı

Aşık Olunca Tüm Ruh Halinin Partnere Bağlı Olduğunu Söyleyen Kadın Tartışma Yarattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 11:15

Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, ruh halimizin partnerimize bağlı olarak değiştiğini söyleyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kullanıcıya yorumlar gecikmedi.

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İlişkide elmanın iki yarısı olmak tabii ki önemli. Zaman zaman partnerimizin ruh haline göre de davranışlarımızın değiştiği oluyor...

İlişkide elmanın iki yarısı olmak tabii ki önemli. Zaman zaman partnerimizin ruh haline göre de davranışlarımızın değiştiği oluyor...

Peki aşk gerçekten böyle bir şey mi? Bir kullanıcı tüm ruh halinin partnerimizi bağlı olarak değiştiğini söyleyerek birçoğumuzu gerçeklerle yüzleştirdi.

Peki aşk gerçekten böyle bir şey mi? Bir kullanıcı tüm ruh halinin partnerimizi bağlı olarak değiştiğini söyleyerek birçoğumuzu gerçeklerle yüzleştirdi.
twitter.com

Diğer kullanıcılar ne diyor bu duruma?

Diğer kullanıcılar ne diyor bu duruma?
twitter.com

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twitter.com

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Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

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