Aşık Oldukları Günden Bu Yana Her Detayı Günlüklerine Yazan Çift Aşka Olan İnancımızı Yeşertti
Aşık Oldukları Günden Bu Yana Her Detayı Günlüklerine Yazan Çift Aşka Olan İnancımızı Yeşertti
Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, annesiyle babasının birbirine aşık olduğu günden bu yana her detayı günlüklerine yazdığını dile getirdi. Günlükten bazı kesitler de paylaşan kullanıcı, aşka olan inancımızı yeşertti!
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Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, annesiyle babasına dair aşka dair umutlarımızı yeşerten bir ayrıntıyı paylaştı.
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Annesiyle babasının birbirlerine aşık oldukları ilk günden bu yana her şeyi günlüklerini not ettiğini söyleyen kullanıcı, "Bu nasıl aşk be!" dedirtti.
Ayrıca ilişkilerine dair romantik anılar bu şekilde ele alınmış👇
Bu aşk dolu hikayeye de birbirinden farklı yorum geldi...
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım...👇
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