Gelenek Haline Gelmiş! Gemilerin Alt Kısmı Neden Kırmızıya Boyanır?

Gemilerin alt kısmının kırmızı olduğunu fark etmişsinizdir. Aslında o kırmızı boyanın çok önemli bir sebebi var. Boya sayesinde gemide deniz canlılarından kaynaklı herhangi bir sorun çıkmasının önüne geçiliyor. Ama nasıl?

Gelin beraber öğrenelim...👇