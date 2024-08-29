Gelenek Haline Gelmiş! Gemilerin Alt Kısmı Neden Kırmızıya Boyanır?
Gelenek Haline Gelmiş! Gemilerin Alt Kısmı Neden Kırmızıya Boyanır?
Gemilerin alt kısmının kırmızı olduğunu fark etmişsinizdir. Aslında o kırmızı boyanın çok önemli bir sebebi var. Boya sayesinde gemide deniz canlılarından kaynaklı herhangi bir sorun çıkmasının önüne geçiliyor. Ama nasıl?
Gelin beraber öğrenelim...👇
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Hepimiz hayatımızda en az bir kere gemiye binmişizdir. Özellikle yaz tatillerinde gemi ve vapur seyahatleri normalden daha sık bir hal alıyor.
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Peki gemilerin alt kısımlarının neden kırmızıya boyandığını daha önce merak etmiş miydiniz? Aslında bunun çok mantıklı bir sebebi var.
Gemiler seyahat esnasında birkaç sorunla karşılaşıyor. Bu sorunların arasında deniz yosunu, midye gibi deniz canlılarının yanı sıra gemiye saldırmaya çalışan solucanlar da bulunuyor.
19. yüzyıla kadar gemiler genellikle ahşaptan yapılıyordu. Bu da çeşitli deniz canlılarının gemiye zarar vermesinin ana sebeplerinden birisi olarak biliniyordu.
O zamanın denizcileri, bu organizmaları gemiden uzak tutmak için su içindeki tabanı bakır veya bakır oksit boyayla boyadı. Bakır sebebiyle de gemilerin alt kısmı kırmızı renk almaya başladı.
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Günümüzde de denizciler bu geleneği sürdürmek adına gemileri kırmızıya boyuyor.
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