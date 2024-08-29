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Gelenek Haline Gelmiş! Gemilerin Alt Kısmı Neden Kırmızıya Boyanır?

Gelenek Haline Gelmiş! Gemilerin Alt Kısmı Neden Kırmızıya Boyanır?

gemi
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 21:41

Gemilerin alt kısmının kırmızı olduğunu fark etmişsinizdir. Aslında o kırmızı boyanın çok önemli bir sebebi var. Boya sayesinde gemide deniz canlılarından kaynaklı herhangi bir sorun çıkmasının önüne geçiliyor. Ama nasıl?

Gelin beraber öğrenelim...👇

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Hepimiz hayatımızda en az bir kere gemiye binmişizdir. Özellikle yaz tatillerinde gemi ve vapur seyahatleri normalden daha sık bir hal alıyor.

Hepimiz hayatımızda en az bir kere gemiye binmişizdir. Özellikle yaz tatillerinde gemi ve vapur seyahatleri normalden daha sık bir hal alıyor.

Peki gemilerin alt kısımlarının neden kırmızıya boyandığını daha önce merak etmiş miydiniz? Aslında bunun çok mantıklı bir sebebi var.

Peki gemilerin alt kısımlarının neden kırmızıya boyandığını daha önce merak etmiş miydiniz? Aslında bunun çok mantıklı bir sebebi var.

Gemiler seyahat esnasında birkaç sorunla karşılaşıyor. Bu sorunların arasında deniz yosunu, midye gibi deniz canlılarının yanı sıra gemiye saldırmaya çalışan solucanlar da bulunuyor.

Gemiler seyahat esnasında birkaç sorunla karşılaşıyor. Bu sorunların arasında deniz yosunu, midye gibi deniz canlılarının yanı sıra gemiye saldırmaya çalışan solucanlar da bulunuyor.

Bu nedenle gemide biyolojik bir kirlenme meydana geliyor. Akabinde ise gemi yavaş çalışmaya başlıyor, belki de bazı arızalar da beraberinde geliyor.

19. yüzyıla kadar gemiler genellikle ahşaptan yapılıyordu. Bu da çeşitli deniz canlılarının gemiye zarar vermesinin ana sebeplerinden birisi olarak biliniyordu.

19. yüzyıla kadar gemiler genellikle ahşaptan yapılıyordu. Bu da çeşitli deniz canlılarının gemiye zarar vermesinin ana sebeplerinden birisi olarak biliniyordu.

O zamanın denizcileri, bu organizmaları gemiden uzak tutmak için su içindeki tabanı bakır veya bakır oksit boyayla boyadı. Bakır sebebiyle de gemilerin alt kısmı kırmızı renk almaya başladı.

O zamanın denizcileri, bu organizmaları gemiden uzak tutmak için su içindeki tabanı bakır veya bakır oksit boyayla boyadı. Bakır sebebiyle de gemilerin alt kısmı kırmızı renk almaya başladı.
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Günümüzde de denizciler bu geleneği sürdürmek adına gemileri kırmızıya boyuyor.

Günümüzde de denizciler bu geleneği sürdürmek adına gemileri kırmızıya boyuyor.

Yani anlayacağınız bu koruyucu tabakanın oluşması, gemileri dibine yapışan deniz canlılarından korumaya yarıyor ve böylelikle gemiler, bitkiler tarafından ağırlaşmıyor ya da hasar almıyor.

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