Kıyafet Seçimleriyle Günümüz Modasına Yön Vermiş Dünyaca Ünlü İkonik İsimler

Hollywood tarihinde birbirinden farklı tarzlar gördük, yeri geldi eleştirdik, yeri geldi bu tarzları benimsedik. Fakat Lady Gaga, Harry Styles ve Kurt Cobain gibi isimler hala günümüz modasına yön veriyor. Gelin, moda anlayışlarıyla günümüz modasına yön veren dünyaca ünlü isimlere hep beraber bakalım...👇