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Kıyafet Seçimleriyle Günümüz Modasına Yön Vermiş Dünyaca Ünlü İkonik İsimler

Kıyafet Seçimleriyle Günümüz Modasına Yön Vermiş Dünyaca Ünlü İkonik İsimler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 19:15

Hollywood tarihinde birbirinden farklı tarzlar gördük, yeri geldi eleştirdik, yeri geldi bu tarzları benimsedik. Fakat Lady Gaga, Harry Styles ve Kurt Cobain gibi isimler hala günümüz modasına yön veriyor. Gelin, moda anlayışlarıyla günümüz modasına yön veren dünyaca ünlü isimlere hep beraber bakalım...👇

Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
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İlk olarak Lady Gaga ile başlayalım isterseniz. ARTPOP, Born This Way ve The Fame gibi şaheserlere imza atmış Gaga artık hepimiz için bir ikondan farksız. İlginç moda anlayışıyla da bildiğimiz Gaga'nın o etten elbisesi...

İlk olarak Lady Gaga ile başlayalım isterseniz. ARTPOP, Born This Way ve The Fame gibi şaheserlere imza atmış Gaga artık hepimiz için bir ikondan farksız. İlginç moda anlayışıyla da bildiğimiz Gaga'nın o etten elbisesi...

Yüzde yüz sığır etinden oluşan kıyafet 2010 yılına adeta damgasını vurmuştu.

Vokalleriyle akıllara kazınan Björk'ü de unutmamak lazım. 2001 yılındaki kırmızı halıda giydiği kıyafetle adeta 'kuğu' gibi olmuştu kendisi. Bu kıyafet uzun bir süre kendisiyle eşleştirilmişti.

Vokalleriyle akıllara kazınan Björk'ü de unutmamak lazım. 2001 yılındaki kırmızı halıda giydiği kıyafetle adeta 'kuğu' gibi olmuştu kendisi. Bu kıyafet uzun bir süre kendisiyle eşleştirilmişti.

Janet Jackson ve Justin Timberlake ile Super Bowl'da giydiği kıyafetle Nipplegate 2004 yılında 550 bin dolarlık ceza almıştı. Ceza sebebi ise 'uygunsuzluk'.

Janet Jackson ve Justin Timberlake ile Super Bowl'da giydiği kıyafetle Nipplegate 2004 yılında 550 bin dolarlık ceza almıştı. Ceza sebebi ise 'uygunsuzluk'.

Madonna'nın külah şeklindeki braletlerine ne demeli? Her devrin ikonu olan Madonna 1990 yılında "Like a Prayer" şarkısını söyleyerek kulaklarımızın pasını silerken bu braletin bir simge olacağından habersizdi.

Madonna'nın külah şeklindeki braletlerine ne demeli? Her devrin ikonu olan Madonna 1990 yılında "Like a Prayer" şarkısını söyleyerek kulaklarımızın pasını silerken bu braletin bir simge olacağından habersizdi.

Şimdi de 2019'daki Kim Kardashian'ın o ilginç dönemini hatırlayalım. Gala gecesinde her yerinden elmasların damladığı o elbise magazin camiasının odak noktası olmuştu.

Şimdi de 2019'daki Kim Kardashian'ın o ilginç dönemini hatırlayalım. Gala gecesinde her yerinden elmasların damladığı o elbise magazin camiasının odak noktası olmuştu.
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Moda denilince akıllara Prenses Diana'nın 'intikam elbisesi' de gelir tabii. Prens Charles ile boşanmalarından kısa bir süre sonra giydiği bu siyah elbise, kelimenin tam anlamıyla her döneme hitap ediyor. Ayrıca Prenses bu elbiseyi 1994 yılında Prens Charles yeni ilişkisini herkese duyurduğu gün de giydi.

Moda denilince akıllara Prenses Diana'nın 'intikam elbisesi' de gelir tabii. Prens Charles ile boşanmalarından kısa bir süre sonra giydiği bu siyah elbise, kelimenin tam anlamıyla her döneme hitap ediyor. Ayrıca Prenses bu elbiseyi 1994 yılında Prens Charles yeni ilişkisini herkese duyurduğu gün de giydi.

On parmağında on marifet. Vokal desen var, müzikal yetenek desen var, moda desen o zaten var. Elton John'ın klasik tarzdan uzaklaşıp 'Roket Adam' görüntüsüyle sahnenin tozunu arttırdığı o an da hala tarihin tozlu raflarında yer alıyor.

On parmağında on marifet. Vokal desen var, müzikal yetenek desen var, moda desen o zaten var. Elton John'ın klasik tarzdan uzaklaşıp 'Roket Adam' görüntüsüyle sahnenin tozunu arttırdığı o an da hala tarihin tozlu raflarında yer alıyor.

Daniel Craig, Sean Connery veya Roger Moore... Hepsi James Bond karakterine belirli zaman aralıklarında hayat verdiler. James Bond'un o klasikleşmiş takım elbisesi, günümüz erkeklerinin moda anlayışına yön vermiş midir? Bizce evet!

Daniel Craig, Sean Connery veya Roger Moore... Hepsi James Bond karakterine belirli zaman aralıklarında hayat verdiler. James Bond'un o klasikleşmiş takım elbisesi, günümüz erkeklerinin moda anlayışına yön vermiş midir? Bizce evet!

İsmini Michael Jordan'ın soyadından alan Air Jordanlar hala günümüzde en çok kullanılan ayakkabılardan bir tanesi. İlk başta sadece Michael Jordan için üretilen ayakkabılar şu an tüm dünyada kullanılıyor.

İsmini Michael Jordan'ın soyadından alan Air Jordanlar hala günümüzde en çok kullanılan ayakkabılardan bir tanesi. İlk başta sadece Michael Jordan için üretilen ayakkabılar şu an tüm dünyada kullanılıyor.

Nirvana'nın solisti Kurt Cobain'in o gömlekleri... Oversize kot pantolonları... Eskitilmiş tişörtleri... Evet, bilinçaltımızın bir köşesinde hala var!

Nirvana'nın solisti Kurt Cobain'in o gömlekleri... Oversize kot pantolonları... Eskitilmiş tişörtleri... Evet, bilinçaltımızın bir köşesinde hala var!
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Grammy Ödülleri'ne A.R.O.G.'dan fırlamış gibi gelen CeeLo Green, modaya pek yön vermese de o dönemler internette en çok konuşulan konulardan biri olmuştu.

Grammy Ödülleri'ne A.R.O.G.'dan fırlamış gibi gelen CeeLo Green, modaya pek yön vermese de o dönemler internette en çok konuşulan konulardan biri olmuştu.

Eski One Direction üyesi Harry Styles'ın bir anda androjen bir tarz benimseyip herkesi şoke etmesi... Kendisini son yıllarda bu şekilde hatırlıyoruz.

Eski One Direction üyesi Harry Styles'ın bir anda androjen bir tarz benimseyip herkesi şoke etmesi... Kendisini son yıllarda bu şekilde hatırlıyoruz.

Ve evet, kendisi günümüz erkek modasına da yön vermiş isimlerden!

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