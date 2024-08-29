Fransa'daki Tuvalet Kağıtlarının Neden Pembe Olduğunu Öğrenince Bir Yaşınıza Daha Gireceksiniz
Fransa'daki Tuvalet Kağıtlarının Neden Pembe Olduğunu Öğrenince Bir Yaşınıza Daha Gireceksiniz
Kaynak: https://www.bumboo.eco/blogs/news/why...
1960'lı yıllardan bu yana Fransa'da yaygın olarak pembe tuvalet kağıtlarının aslında bir sebebi var. Günümüzde de hala kullanılan pembe tuvalet kağıtlarının perde arkasındaki asıl sebep ne? Fransızlar neden pembe tuvalet kağıdı kullanıyorlar?
Beraber bakalım...👇
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Tuvalet kağıdı denilince akla tabii ki de beyaz ve rulolu bir şey gelir. Günümüzde hem ergonomi açısından hem de kullanım alanları açısından tuvalet kağıtları büyük önem taşıyor.
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Fakat bu durum Fransa için geçerli değil. Fransa'daki tuvalet kağıtları çoğunlukla pembe. Evet yanlış duymadınız!
Aslında bunun sebebi 1960'lı yıllara dayanıyor. Fransa o dönemler tuvalet kağıtlarını üretebilmek için geri dönüştürülmüş kağıtları kullanıyordu. Bu nedenle iki seçenekleri vardı: Ya kağıtları ağartıp beyaza dönüştürecek ya da herhangi bir renge boyayacaklardı.
Fransızlar o dönem hem dekorasyona uysun hem de göze hitap etsin diye tuvalet kağıtlarını pembeye boyamayı tercih ettiler.
Tabii ki Fransa'da beyaz tuvalet kağıdı da bulmak mümkün. Ancak pembe tuvalet kağıtları o dönem halk tarafından en çok sevilen renkmiş. Bu sonuca nasıl vardıkları da ayrı bi' gizemin konusu tabii.
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Sentetik boyalar içeren peçetelerin vücudun bazı bölgelerinde mantar enfeksiyonuna sebep olabileceği biliniyor. Ayrıca suda çözünmeleri de normal peçetelere göre daha uzun sürüyor!
Yani anlayacağınız, bundan yıllar önce Fransızlar sadece göze hitap etsin diye pembe tuvalet kağıtlarını tercih etmişler. Günümüzde bu kullanım hala devam etmekte.
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