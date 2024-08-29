Fransa'daki Tuvalet Kağıtlarının Neden Pembe Olduğunu Öğrenince Bir Yaşınıza Daha Gireceksiniz

1960'lı yıllardan bu yana Fransa'da yaygın olarak pembe tuvalet kağıtlarının aslında bir sebebi var. Günümüzde de hala kullanılan pembe tuvalet kağıtlarının perde arkasındaki asıl sebep ne? Fransızlar neden pembe tuvalet kağıdı kullanıyorlar?

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