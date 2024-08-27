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Sebebi Çok Mantıklı! Günümüzde Neden Küçük Harf Kullanıyoruz?

Sebebi Çok Mantıklı! Günümüzde Neden Küçük Harf Kullanıyoruz?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 20:58

Günümüzde neden küçük harflere ihtiyaç duyulduğunu merak etmiş miydiniz? Büyük harfler özel isimler gibi spesifik durumlar için kullanılırken küçük harflerin kullanılmasının aslında bir sebebi var!

Bakalım neymiş...

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Küçüklüğümüzden beri bizlere hem büyük harfler hem de küçük harfler öğretiliyor. Hatta bunlarla ilintili olan bazı dilbilgisi kuralları bile var.

Küçüklüğümüzden beri bizlere hem büyük harfler hem de küçük harfler öğretiliyor. Hatta bunlarla ilintili olan bazı dilbilgisi kuralları bile var.

Peki neden küçük harflere ihtiyaç duyarız hiç düşündünüz mü? Evet, bunun arkasında aslında ilginç bir sebep var!

Peki neden küçük harflere ihtiyaç duyarız hiç düşündünüz mü? Evet, bunun arkasında aslında ilginç bir sebep var!

Aslına bakarsanız büyük harfler küçük harflerden önce varolan bir şey. Eski alfabelere bakarsanız hep büyük harflerle karşılaşırsınız.

Aslına bakarsanız büyük harfler küçük harflerden önce varolan bir şey. Eski alfabelere bakarsanız hep büyük harflerle karşılaşırsınız.

Ve bu harfler de eşit aralıklarla birbirlerinden ayrılmışlardır.

Sonra insanlar küçük harflerin daha az yer kapladığını fark ediyorlar. Yani anlayacağınız hem kağıttan tasarruf hem de zamandan tasarruf.

Sonra insanlar küçük harflerin daha az yer kapladığını fark ediyorlar. Yani anlayacağınız hem kağıttan tasarruf hem de zamandan tasarruf.

Çünkü küçük harfler hem yazması kolay hem de okuması kolay harfler.

Ayrıca geçmiş dönemdeki mektuplara ufak bir göz atarsanız ya hepsinin büyük harfle ya da hepsinin küçük harfle yazıldığını göreceksiniz. Günümüzdeki gibi aynı anda kullanılmıyordu.

Ayrıca geçmiş dönemdeki mektuplara ufak bir göz atarsanız ya hepsinin büyük harfle ya da hepsinin küçük harfle yazıldığını göreceksiniz. Günümüzdeki gibi aynı anda kullanılmıyordu.

Büyük harfler o dönemlerde unvan, yer ve isimleri daha kolay seçebilmek adına daha sık kullanılmaya başladı.

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Tabi bu büyük küçük harf kullanımı her dilde aynı değil. Örneğin Almanca'da özel isimlerle birlikte varlık isimler de büyük harfle yazılıyor.

Tabi bu büyük küçük harf kullanımı her dilde aynı değil. Örneğin Almanca'da özel isimlerle birlikte varlık isimler de büyük harfle yazılıyor.

Günümüzde en çok küçük harfler kullanılmakta olup büyük harfler; özel isimlerin, unvan adlarının, başlıkların veya bir cümlenin ilk harfinin büyük yazılması gibi özel amaçlar için tercih ediliyor.

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