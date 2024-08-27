Sebebi Çok Mantıklı! Günümüzde Neden Küçük Harf Kullanıyoruz?
Sebebi Çok Mantıklı! Günümüzde Neden Küçük Harf Kullanıyoruz?
Günümüzde neden küçük harflere ihtiyaç duyulduğunu merak etmiş miydiniz? Büyük harfler özel isimler gibi spesifik durumlar için kullanılırken küçük harflerin kullanılmasının aslında bir sebebi var!
Bakalım neymiş...
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Küçüklüğümüzden beri bizlere hem büyük harfler hem de küçük harfler öğretiliyor. Hatta bunlarla ilintili olan bazı dilbilgisi kuralları bile var.
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Peki neden küçük harflere ihtiyaç duyarız hiç düşündünüz mü? Evet, bunun arkasında aslında ilginç bir sebep var!
Aslına bakarsanız büyük harfler küçük harflerden önce varolan bir şey. Eski alfabelere bakarsanız hep büyük harflerle karşılaşırsınız.
Sonra insanlar küçük harflerin daha az yer kapladığını fark ediyorlar. Yani anlayacağınız hem kağıttan tasarruf hem de zamandan tasarruf.
Ayrıca geçmiş dönemdeki mektuplara ufak bir göz atarsanız ya hepsinin büyük harfle ya da hepsinin küçük harfle yazıldığını göreceksiniz. Günümüzdeki gibi aynı anda kullanılmıyordu.
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Tabi bu büyük küçük harf kullanımı her dilde aynı değil. Örneğin Almanca'da özel isimlerle birlikte varlık isimler de büyük harfle yazılıyor.
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