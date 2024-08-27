"Yabancı Damat" Dizisiyle Tanıdığımız Özgür Çevik'in Son Hali "Zaman Çok Şey Götürmüş" Dedirtti
"Yabancı Damat" Dizisiyle Tanıdığımız Özgür Çevik'in Son Hali "Zaman Çok Şey Götürmüş" Dedirtti
Kaynak: https://www.gunes.com/magazin/yabanci...
Yılların ikonik dizisi Yabancı Damat'tan tanıdığımız Özgür Çevik'in son halini görenler 'Zaman çok şey götürmüş' dedi. Ünlü oyuncunun epey bi' yaşlandığını fark eden kişiler şaşkınlığını gizleyemedi.
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Başarılı oyuncu Özgür Çevik'i "Yabancı Damat" dizisindeki performansıyla tanıyoruz. Kendisi, o dönemlerin en ikonik oyuncularından biri olmuştu.
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Usta oyuncu geçtiğimiz haftalarda uzun süredir birlikte olduğu Hatice Kartoğlu ile nikah masasına oturmuştu.
Çifte gelen yorumlara yanıt verdiği bir röportajda ise oyuncunun son hali dikkat çekti.
Oyuncunun son hali "Zaman çok şey götürmüş" dedirtti!
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