Planlı mıydı? Telegram'ın CEO'sunun Tutuklanmasının Arka Planında Bir Kadın Olduğu İddia Edildi
Planlı mıydı? Telegram'ın CEO'sunun Tutuklanmasının Arka Planında Bir Kadın Olduğu İddia Edildi
Kaynak: https://coingape.com/pavel-durov-case...
Geçtiğimiz günlerde çeşitli suçlardan dolayı tutuklanan Telegram CEO'su Pavel Durov'un kız arkadaşı olduğu iddia edilen ünlü Twitch yayıncısı Julia Vavilova'nın kasıtlı bir şekilde Durov'u tutuklattığı öne sürüldü.
Detaylar içeriğin devamında!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Telegram'ın CEO'su Pavel Durov'un gözaltına alınmasından bu yana tüm dünyada "özgürlük" sesleri yükseldi. Birçok kişi bu tutuklanmaya tepkiler gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü girişimcinin tutuklanma sebepleri arasında güvenlik ihlali, istismar gibi birçok iddia bulunuyor.
Durov'un tutuklanmasının ardından gözler uzun süredir Durov'u takip ettiği iddia edilen Twitch yayıncısı Juli Vavilova'ya çevrildi. Birçok kişi bu kadını 'ajan' olarak nitelendirirken bir kısım da Durov'un tutuklanma sebepleri arasında görüyor.
İkilinin bir süredir birlikte olduğu iddia edilse de buna dair kesin bir bilgi yok. Bildiğimiz tek şey ikilinin farklı şehirlere ve ülkelere beraber seyahat ettiği.
Vavilova'nın "Rusya'ya yaptırımlar geldiğinde, akıllı arkadaşlarımın yanımda olmasından gerçekten mutluyum. Beni kripto hakkında bilgilendiriyorlar, fırsatlar sunuyorlar. O gün, bir arkadaşım hemen 'Tüm kriptoları Trust Wallet'a gönder' dedi." ifadelerini kullanmasının kolluk kuvvetlerini harekete geçirdiği düşünülüyor. Peki gerçekten ajan mı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın