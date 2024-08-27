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Planlı mıydı? Telegram'ın CEO'sunun Tutuklanmasının Arka Planında Bir Kadın Olduğu İddia Edildi

Planlı mıydı? Telegram'ın CEO'sunun Tutuklanmasının Arka Planında Bir Kadın Olduğu İddia Edildi

CEO Telegram
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 16:42

Geçtiğimiz günlerde çeşitli suçlardan dolayı tutuklanan Telegram CEO'su Pavel Durov'un kız arkadaşı olduğu iddia edilen ünlü Twitch yayıncısı Julia Vavilova'nın kasıtlı bir şekilde Durov'u tutuklattığı öne sürüldü.

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Kaynak: https://coingape.com/pavel-durov-case...
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Telegram'ın CEO'su Pavel Durov'un gözaltına alınmasından bu yana tüm dünyada "özgürlük" sesleri yükseldi. Birçok kişi bu tutuklanmaya tepkiler gösterdi.

Telegram'ın CEO'su Pavel Durov'un gözaltına alınmasından bu yana tüm dünyada "özgürlük" sesleri yükseldi. Birçok kişi bu tutuklanmaya tepkiler gösterdi.

Ünlü girişimcinin tutuklanma sebepleri arasında güvenlik ihlali, istismar gibi birçok iddia bulunuyor.

Ünlü girişimcinin tutuklanma sebepleri arasında güvenlik ihlali, istismar gibi birçok iddia bulunuyor.

Durov'un tutuklanmasının ardından gözler uzun süredir Durov'u takip ettiği iddia edilen Twitch yayıncısı Juli Vavilova'ya çevrildi. Birçok kişi bu kadını 'ajan' olarak nitelendirirken bir kısım da Durov'un tutuklanma sebepleri arasında görüyor.

Durov'un tutuklanmasının ardından gözler uzun süredir Durov'u takip ettiği iddia edilen Twitch yayıncısı Juli Vavilova'ya çevrildi. Birçok kişi bu kadını 'ajan' olarak nitelendirirken bir kısım da Durov'un tutuklanma sebepleri arasında görüyor.

İkilinin bir süredir birlikte olduğu iddia edilse de buna dair kesin bir bilgi yok. Bildiğimiz tek şey ikilinin farklı şehirlere ve ülkelere beraber seyahat ettiği.

İkilinin bir süredir birlikte olduğu iddia edilse de buna dair kesin bir bilgi yok. Bildiğimiz tek şey ikilinin farklı şehirlere ve ülkelere beraber seyahat ettiği.

Vavilova'nın kasıtlı bir şekilde Durov'u tutuklanması için Fransa'ya getirdiği söyleniyor.

Vavilova'nın "Rusya'ya yaptırımlar geldiğinde, akıllı arkadaşlarımın yanımda olmasından gerçekten mutluyum. Beni kripto hakkında bilgilendiriyorlar, fırsatlar sunuyorlar. O gün, bir arkadaşım hemen 'Tüm kriptoları Trust Wallet'a gönder' dedi." ifadelerini kullanmasının kolluk kuvvetlerini harekete geçirdiği düşünülüyor. Peki gerçekten ajan mı?

Vavilova'nın "Rusya'ya yaptırımlar geldiğinde, akıllı arkadaşlarımın yanımda olmasından gerçekten mutluyum. Beni kripto hakkında bilgilendiriyorlar, fırsatlar sunuyorlar. O gün, bir arkadaşım hemen 'Tüm kriptoları Trust Wallet'a gönder' dedi." ifadelerini kullanmasının kolluk kuvvetlerini harekete geçirdiği düşünülüyor. Peki gerçekten ajan mı?

Vavilaova'nın takipçileri, Durov'un yakalanmasına 2-3 gün kala daha fazla paylaşım yaptığını fark etti. Bu yüzden insanlar bunun planlı olduğunu düşünüyor.

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