Erkeklerden Beklediği Mütevazı Şeyleri Anlatan Kadın Yüreklerimizi Dağladı

Zaman zaman ikili ilişkilerden beklentimiz bazı zamanlar yüksek bazı zamanlar da düşük olsa da bulunduğumuz süreç şartları şekillendirebiliyor. Fakat bir kullanıcı, erkeklerden beklediği mütevazı şeyleri anlatarak hepimizin yüreklerini dağladı.