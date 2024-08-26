Erkeklerden Beklediği Mütevazı Şeyleri Anlatan Kadın Yüreklerimizi Dağladı
Erkeklerden Beklediği Mütevazı Şeyleri Anlatan Kadın Yüreklerimizi Dağladı
Zaman zaman ikili ilişkilerden beklentimiz bazı zamanlar yüksek bazı zamanlar da düşük olsa da bulunduğumuz süreç şartları şekillendirebiliyor. Fakat bir kullanıcı, erkeklerden beklediği mütevazı şeyleri anlatarak hepimizin yüreklerini dağladı.
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Herkesin uzun ilişkilerden beklentileri farklılık gösterebilir. İstediğimiz ilişki dinamiğini bulmak için daha fazla kişiyle tanışmamız da gerekebilir.
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Fakat bir kullanıcı, erkeklerden beklentisini şu şekilde anlattı. Partnerin rol yapmasına bile tamah eden kullanıcı ciğerlerimizi dağladı...
Belki de birçoğumuz onu anladığımız bir dönemden geçiyoruz. Peki diğer kullanıcılar ne düşünüyor?
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