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Uçuş Görevlisi Uçaktaki En Kirli Yeri Açıkladı: "Neredeyse Hiç Temizlenmiyor"

Uçuş Görevlisi Uçaktaki En Kirli Yeri Açıkladı: "Neredeyse Hiç Temizlenmiyor"

Uçak
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
26.08.2024 - 16:37

Uçuş görevlisi Cher, uçaktaki en kirli yeri açıkladı. Tuvaletlerin aksine uçakta daha kirli bir yerin olduğunu söyleyen Cher açıklamalarıyla adeta dumur etti.

Buyurun detaylara...👇

Kaynak: https://www.express.co.uk/travel/arti...

Uçak yolculuklarında temizlik ve hijyen son derece büyük önem taşıyor. Bu süre zarfında yediğimiz şeyler ve dokunduğumuz yerler ilk düşünmemiz gereken şeylerin başında geliyor.

Uçak yolculuklarında temizlik ve hijyen son derece büyük önem taşıyor. Bu süre zarfında yediğimiz şeyler ve dokunduğumuz yerler ilk düşünmemiz gereken şeylerin başında geliyor.

Uçuş görevlisi Cher ise uçaklarda asla dokunulmaması gereken bir yer olduğu konusunda herkes bir kez daha uyardı.

Uçuş görevlisi Cher ise uçaklarda asla dokunulmaması gereken bir yer olduğu konusunda herkes bir kez daha uyardı.

Cher, tuvaletlerin aksine uçaktaki en kirli yerlerin pencere panjurları olduğunu dile getirdi.

Cher, tuvaletlerin aksine uçaktaki en kirli yerlerin pencere panjurları olduğunu dile getirdi.

"Şunu asla unutmayın. Pencere panjurları kariyerim boyunca sadece bir kez temizlenmiştir. Oraya yılda onlarca insanın dokunduğunu ve asla temizlenmediğini düşünün. Gerçekten çok pis."

"Şunu asla unutmayın. Pencere panjurları kariyerim boyunca sadece bir kez temizlenmiştir. Oraya yılda onlarca insanın dokunduğunu ve asla temizlenmediğini düşünün. Gerçekten çok pis."

Bunların yanında Cher, kirli olan yerlerin sadece orası olmadığını dile getirdi. Kariyeri boyunca birçok insanın tuvaletteki lavaboya kustuğunu ve o lavabonunda çok sık temizlenmediğini açıkladı.

Bunların yanında Cher, kirli olan yerlerin sadece orası olmadığını dile getirdi. Kariyeri boyunca birçok insanın tuvaletteki lavaboya kustuğunu ve o lavabonunda çok sık temizlenmediğini açıkladı.

Kusulan tek yerin lavabo olmadığını da söyledi. Yolcular zaman zaman koltuklara ve yere de kusabiliyorlarmış. Bu nedenle uçakta kesinlikle çıplak ayakla gezmemeniz taraftarı!

Kusulan tek yerin lavabo olmadığını da söyledi. Yolcular zaman zaman koltuklara ve yere de kusabiliyorlarmış. Bu nedenle uçakta kesinlikle çıplak ayakla gezmemeniz taraftarı!

Cher, uçaktaki bu şartlar nedeniyle kendi kişisel bakımına çok dikkat ettiğinin altını çiziyor, elinden geldiğince hastalanmamaya çalışıyor.

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