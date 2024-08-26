Uçuş Görevlisi Uçaktaki En Kirli Yeri Açıkladı: "Neredeyse Hiç Temizlenmiyor"
Uçuş Görevlisi Uçaktaki En Kirli Yeri Açıkladı: "Neredeyse Hiç Temizlenmiyor"
Kaynak: https://www.express.co.uk/travel/arti...
Uçuş görevlisi Cher, uçaktaki en kirli yeri açıkladı. Tuvaletlerin aksine uçakta daha kirli bir yerin olduğunu söyleyen Cher açıklamalarıyla adeta dumur etti.
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Uçak yolculuklarında temizlik ve hijyen son derece büyük önem taşıyor. Bu süre zarfında yediğimiz şeyler ve dokunduğumuz yerler ilk düşünmemiz gereken şeylerin başında geliyor.
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