Gazeteci Candaş Tolga Işık, Oto Geçiş Ücretine Gelen Zamma İsyan Etti: "Böbrekleri Yollayalım mı?"
Gazeteci Candaş Tolga Işık, Oto Geçiş Ücretine Gelen Zamma İsyan Etti: "Böbrekleri Yollayalım mı?"
Siyasilerle ve ünlü isimlerle yaptığı röportajlarıyla adından sıkça söz ettiren gazeteci Candaş Tolga Işık, bu sefer de oto geçiş ücretine gelen zamma isyan etti. 'Böbrekleri kargoyla mı yollayalım?' diyerek isyan eden Işık'a yorumlar gecikmedi.
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Gazeteci Candaş Tolga Işık'ı birçoğumuz biliyoruz. Son zamanlarda yaptığı röportajlarlarıyla birlikte dile getirdiği farklı düşünceleriyle sık sık adından söz ettiriyor.
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Işık, bu sefer de Geyikli-Bozcaada oto geçişine gelen zammı eleştirdi. "Böbrekleri kargoyla mı yollayalım?" demeyi de ihmal etmedi.
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Işık'ın bu isyanına da birbirinden farklı yorumlar geldi.
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım...👇
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