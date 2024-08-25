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Gazeteci Candaş Tolga Işık, Oto Geçiş Ücretine Gelen Zamma İsyan Etti: "Böbrekleri Yollayalım mı?"

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Oto Geçiş Ücretine Gelen Zamma İsyan Etti: "Böbrekleri Yollayalım mı?"

candaş tolga ışık
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 15:34 Son Güncelleme: 25.08.2024 - 15:52

Siyasilerle ve ünlü isimlerle yaptığı röportajlarıyla adından sıkça söz ettiren gazeteci Candaş Tolga Işık, bu sefer de oto geçiş ücretine gelen zamma isyan etti. 'Böbrekleri kargoyla mı yollayalım?' diyerek isyan eden Işık'a yorumlar gecikmedi.

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Gazeteci Candaş Tolga Işık'ı birçoğumuz biliyoruz. Son zamanlarda yaptığı röportajlarlarıyla birlikte dile getirdiği farklı düşünceleriyle sık sık adından söz ettiriyor.

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ı birçoğumuz biliyoruz. Son zamanlarda yaptığı röportajlarlarıyla birlikte dile getirdiği farklı düşünceleriyle sık sık adından söz ettiriyor.

Işık, bu sefer de Geyikli-Bozcaada oto geçişine gelen zammı eleştirdi. "Böbrekleri kargoyla mı yollayalım?" demeyi de ihmal etmedi.

Işık, bu sefer de Geyikli-Bozcaada oto geçişine gelen zammı eleştirdi. "Böbrekleri kargoyla mı yollayalım?" demeyi de ihmal etmedi.
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Değişikliğin tamamı👇

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Işık'ın bu isyanına da birbirinden farklı yorumlar geldi.

Işık'ın bu isyanına da birbirinden farklı yorumlar geldi.

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım...👇

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım...👇
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