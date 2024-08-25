Gazeteci Candaş Tolga Işık, Oto Geçiş Ücretine Gelen Zamma İsyan Etti: "Böbrekleri Yollayalım mı?"

Siyasilerle ve ünlü isimlerle yaptığı röportajlarıyla adından sıkça söz ettiren gazeteci Candaş Tolga Işık, bu sefer de oto geçiş ücretine gelen zamma isyan etti. 'Böbrekleri kargoyla mı yollayalım?' diyerek isyan eden Işık'a yorumlar gecikmedi.