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Elon Musk, X Algoritmasını Manipüle Ettiğine Dair Gelen İddialara Ateş Püskürdü

Elon Musk, X Algoritmasını Manipüle Ettiğine Dair Gelen İddialara Ateş Püskürdü

Twitter Elon Musk
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 14:15 Son Güncelleme: 25.08.2024 - 14:20

Milyarder Mark Cuban'ın Elon Musk için Twitter (X) platformunun algoritmasını manipüle ettiği iddiası gündem oldu. Elon Musk, bu iddialara açtı ağzını yumdu gözünü...

Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
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Elon Musk, Twitter'ı satın alıp X platformuna dönüştürmesinden bu yana düzenli olarak gündeme geliyor. Genellikle platformun algoritması ve kullanım şartları kullanıcıları ikiye bölüyor.

Elon Musk, Twitter'ı satın alıp X platformuna dönüştürmesinden bu yana düzenli olarak gündeme geliyor. Genellikle platformun algoritması ve kullanım şartları kullanıcıları ikiye bölüyor.

Milyarder Mark Cuban ise geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ı X algoritmasını manipüle etmekle suçladı. İddiasına göre, seçim sonuçlarını etkilemek amacıyla sağ partilerle iş birliği yapan Musk, platformda genellikle sağcı düşüncelere yer veriyor.

Milyarder Mark Cuban ise geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ı X algoritmasını manipüle etmekle suçladı. İddiasına göre, seçim sonuçlarını etkilemek amacıyla sağ partilerle iş birliği yapan Musk, platformda genellikle sağcı düşüncelere yer veriyor.

Cuban, "X'te genellikle sağ görüşlü kullanıcıların baskın olduğunu görüyorsunuz." dedi.

Cuban, "X'te genellikle sağ görüşlü kullanıcıların baskın olduğunu görüyorsunuz." dedi.

Elon Musk'ın kişisel görüşlerinin platformu şekillendirdiğinin de altını çizdi.

Program sunucusu Jon Stewart ise deneyimlerini programda paylaşarak 'hayal kırıklığını' dile getirdi.

Program sunucusu Jon Stewart ise deneyimlerini programda paylaşarak 'hayal kırıklığını' dile getirdi.

Elon Musk bu iddialara "gülerek" yanıt verdi: "Bu çok komik bir iddia. Diğer platformların aksine, bizim algoritmamız açık kaynaktır."

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"Ayrıca Cuban gibi sağcı hesaplarla kavga ederseniz sizin de ana sayfanızda bu tarz sağcı hesaplar çıkacaktır."

"Ayrıca Cuban gibi sağcı hesaplarla kavga ederseniz sizin de ana sayfanızda bu tarz sağcı hesaplar çıkacaktır."

Musk, Mark Cuban'a "İnsan formunda dev bir b***" demeyi de ihmal etmedi.

Musk, Mark Cuban'a "İnsan formunda dev bir b***" demeyi de ihmal etmedi.
twitter.com

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