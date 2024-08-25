Elon Musk, X Algoritmasını Manipüle Ettiğine Dair Gelen İddialara Ateş Püskürdü
Elon Musk, X Algoritmasını Manipüle Ettiğine Dair Gelen İddialara Ateş Püskürdü
Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
Milyarder Mark Cuban'ın Elon Musk için Twitter (X) platformunun algoritmasını manipüle ettiği iddiası gündem oldu. Elon Musk, bu iddialara açtı ağzını yumdu gözünü...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Elon Musk, Twitter'ı satın alıp X platformuna dönüştürmesinden bu yana düzenli olarak gündeme geliyor. Genellikle platformun algoritması ve kullanım şartları kullanıcıları ikiye bölüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milyarder Mark Cuban ise geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ı X algoritmasını manipüle etmekle suçladı. İddiasına göre, seçim sonuçlarını etkilemek amacıyla sağ partilerle iş birliği yapan Musk, platformda genellikle sağcı düşüncelere yer veriyor.
Cuban, "X'te genellikle sağ görüşlü kullanıcıların baskın olduğunu görüyorsunuz." dedi.
Program sunucusu Jon Stewart ise deneyimlerini programda paylaşarak 'hayal kırıklığını' dile getirdi.
Elon Musk bu iddialara "gülerek" yanıt verdi: "Bu çok komik bir iddia. Diğer platformların aksine, bizim algoritmamız açık kaynaktır."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Ayrıca Cuban gibi sağcı hesaplarla kavga ederseniz sizin de ana sayfanızda bu tarz sağcı hesaplar çıkacaktır."
Musk, Mark Cuban'a "İnsan formunda dev bir b***" demeyi de ihmal etmedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın