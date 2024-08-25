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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'nin İlk Yıllarındaki Kötü İmajı Nasıl Düzeltti?

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'nin İlk Yıllarındaki Kötü İmajı Nasıl Düzeltti?

Atatürk
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
25.08.2024 - 12:49

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllarda Türkiye'nin üzerindeki o kötü imajı düzeltmek için birçok şey yaptı. O süreci gelin, hep beraber bakalım...👇

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Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemiz için yaptığı şeyler saymakla bitmez.

Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemiz için yaptığı şeyler saymakla bitmez.

Cumhuriyet kurulduktan kısa bir süre sonra Atatürk'ün ülkemizin 'hasta adam' imajını nasıl düzelttiğini biliyor musunuz? Gelin o flood'a beraber bakalım...

Cumhuriyet kurulduktan kısa bir süre sonra Atatürk'ün ülkemizin 'hasta adam' imajını nasıl düzelttiğini biliyor musunuz? Gelin o flood'a beraber bakalım...

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Alican Altümsek

Ağızlarının etrafı kemik kalıntılarıyla gelir birazdan Nathan ve kedicikleri :D