Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'nin İlk Yıllarındaki Kötü İmajı Nasıl Düzeltti?
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'nin İlk Yıllarındaki Kötü İmajı Nasıl Düzeltti?
Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllarda Türkiye'nin üzerindeki o kötü imajı düzeltmek için birçok şey yaptı. O süreci gelin, hep beraber bakalım...👇
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Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemiz için yaptığı şeyler saymakla bitmez.
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Cumhuriyet kurulduktan kısa bir süre sonra Atatürk'ün ülkemizin 'hasta adam' imajını nasıl düzelttiğini biliyor musunuz? Gelin o flood'a beraber bakalım...
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Ağızlarının etrafı kemik kalıntılarıyla gelir birazdan Nathan ve kedicikleri :D